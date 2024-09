Alain Delon, un destin français

Alain Delon entre lumière et ombres, voici le portrait complet de l'icône française, dressé par le journaliste Philippe Durant. Dix ans de travail et 150 interviews inédites, une somme (plus de 800 pages).

Figure emblématique du cinéma français, un charme sculptural et une beauté froide qui ont fait de lui un acteur incontournable des années 60 et 70. De Rocco et ses frères au Samouraï, en passant Le Guépard, la Piscine et Plein Soleil, des personnages à la fois fascinants et mystérieux, oscillant entre douceur et brutalité, entre l’ange et le démon... Alain Delon, c'était des amitiés sulfureuses et des relations amoureuses tumultueuses, et même des rumeurs de meurtres...

Derrière la lumière éclatante, il y avait donc l’ombre d’un homme complexe et controversé, notamment pour ses prises de position publiques. Personnalité tranchée, insaisissable, secrète, Alain Delon fut aussi un redoutable homme d'affaires, producteur audacieux, et collectionneur passionné.

À l'automne de sa vie, ses apparitions sont finalement devenues rares, mais chacune d’elles résonnait alors comme l'écho d'une gueule et d'un vécu.

Entre le scandale de l'affaire Markovic et ses collaborations avec les plus grands réalisateurs, ce livre plonge au cœur des lumières et des ombres d'un destin...