Mater Dolorosa de Jurica Pavičić : un meurtre bouleversant 

On l’a découvert en 2021 avec L’eau Rouge, son premier roman traduit en français par Olivier Lannuzel, qui suit depuis l'auteur. Mater Dolorosa est déjà le quatrième et les trois précédents, on s’en souvient, furent de sacrées bonnes lectures (des nouvelles avec Le collectionneur de serpents et des romans L’eau rouge et La femme du deuxième étage).

On apprécie toujours autant ce conteur désabusé d’histoires tristes, rythmées par les vents des Balkans, le jugo et la bora. Ses bouquins valent vraiment le détour et ses textes elliptiques, tout en non-dits lourds de sens et d’histoire, marquent fortement le lecteur avec la peinture fataliste d’un pays aux couleurs des vestiges d’un socialisme passé et des traumatismes d’une guerre plus récente.

Entre la maladie de l’amiante, la pollution de la vieille usine, les tragédies récentes comme l’opération Oluja (1995), Split est une ville qui « craque sous le poids de son propre désordre ».

La noirceur un peu désespérée du propos est balancée par l’humanité des personnages et la profonde empathie de l’auteur pour ses créatures. Le récit très factuel est bâti de petites phrases courtes et sèches qui laissent entendre de lourds silences entre les acteurs.

Trois récits vont s’entrecroiser au fil des chapitres : la mère Katja, la fille Ines et le flic Zvone, vont traverser ces événements jusqu’à une fin peu commune pour un roman noir, mais bien dans le ton désabusé qui est celui de Jurica Pavičić.

« [...] — Je ne sais pas de quoi vous parlez. — Ah non ? — Je n’ai rien à vous dire. Vous pouvez vous en aller maintenant. — Je peux m’en aller ? — C’est ça. — Je vais vous dire. Moi je peux m’en aller. Mais… tout ça, ça ne va pas s’en aller comme ça. Vous le savez. À la fin, tout ça va ressortir. »

Il y a là Katja, la mère, dévastée par l’accident qui a transformé sa vie et qui se réfugie à l’église sans trop y croire, Mario, le fils, qui ne lâche guère les manettes de sa console de jeux, et puis Ines, la fille, qui tente de s’en sortir en bossant dans l’hôtel dont le patron est aussi son amant.

Entre eux trois règne le silence le plus épais, celui des familles où l’on ne parle pas.

« [...] Elle cherche un moyen d’entamer cette discussion. Mais elle n’ose pas. Car cela pourrait les conduire à un endroit où elle ne veut pas aller. [...] Elle a besoin de paix. L’église lui fait du bien, comme une boîte de silence. Elle est assise et contemple un autel sur le côté, le plus proche d’elle. Sur cet autel, il y a Notre — Dame des Sept Douleurs. [...] Mater Dolorosa. Mère de toutes les mères, une mère qui souffre comme chacune des femmes ici, comme moi, pense souvent Katja. »

Mais un séisme va secouer la famille Runjić quand une jeune fille de très bonne famille est retrouvée assassinée dans la vieille usine désaffectée après une soirée alcoolisée dans une boîte à danser.

Alors il y a là Zvone, le flic, qui, tout comme le lecteur, devine bien vite qui suspecter au vu des indices laissés sur les lieux du crime.

Et il y a là encore deux autres flics, Krivić et Tomaš, qui vont préférer suivre la piste d’un violeur récidiviste que tout le monde verrait bien retourner en prison.