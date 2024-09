Écrire face au cliché : le voyage en Orient

Fermez les yeux et dites « Orient ». Alors, quelles images vous traversent ? L’Orient est un cliché, un espace mental charriant sa promesse d’exotisme. Le lieu commun écrase le lieu physique, et c’est ce qui m’intéresse : comment écrire depuis cette matière antilittéraire ? La cause semble aussi risible que s’acharner à poétiser un crépuscule après deux siècles de romantisme. L’auteur est poussé à conquérir des territoires nouveaux, à refuser les poncifs. Pourtant, le cliché, parce qu’il fossilise une expérience majoritaire, réclame sa spéléologie.

Mon spéléologue s’appelle Marc Pépin. Il a 58 ans, il est grand reporter au Figaro et mon premier roman, Les Présences imparfaites, se présente comme la confession de ce lointain cousin de Clamence, anti-héros de La Chute de Camus, qui a perdu sa vie en voulant la réussir. La phrase précédente glisse déjà une sorte de proto-cliché. Fermez les yeux et dites « Figaro ». Un nuage de mots mentionnerait certainement : droite, Dassault, Sarko. Ce n’est pas faux, mais Marc Pépin est trop obsédé par sa lucidité pour être de droite – ou de gauche.

Pourquoi Le Figaro ? Parce que ce quotidien fondé il y a deux siècles, en 1826, incarne une histoire française, le ministère symbolique de sa bourgeoisie. Il caractérise un monde, ouvert sur le vrai : le service étranger y est particulièrement prestigieux. C’est de là que Marc Pépin sera catapulté en Orient, dans le conflit aujourd’hui oublié que fut la guerre Iran-Irak. En 1985, il est envoyé à Bagdad la couvrir, et y passera plusieurs mois. Les jours torrides et les nuits de feu ; les Mille et une nuits, Haroun al-Rachid et les abbassides : le voilà dans l’épicentre de l’orientalisme – cet « Orient créé par l’Occident », dirait Edward Saïd.

Comment rendre une telle expérience en subvertissant le sac d’images mentales déjà pressées dans nos cortex, prêtes à dévorer toute vérité littéraire ? Le premier réflexe inviterait à éluder le cliché en prenant son contrepied. Mais, alors, le poncif continuerait à dicter l’écriture, car elle deviendrait obsédée par le désir de lui échapper. Mon choix est ailleurs : considérer le cliché comme une vérité.

Car, dans la vraie vie, on s’émeut vraiment d’un coucher de soleil, comme on rêve vraiment quand on pense à l’Orient et ses mystères. Le cliché produit son authenticité, puisque la projection mentale « oriente » l’expérience du réel. Il fallait donc écrire des deux – tâcher de rendre le crépuscule mille fois vu, et qui a pourtant mille fois ému. A présent, laissons Marc atterrir à Bagdad :

« Une mythologie m’éclaboussa la figure. Le constat est triste, mais ce sont les clichés qui colorent un exotisme. Abbassides, Mésopotamie, Mille et Une Nuits : une colonie d’évidences transforma la descente de l’avion en seuil vertigineux, comme si Haroun al-Rachid pût se trouver sur le tarmac. Je n’y trouvai, évidemment, que des engins modernes. Ils n’enlevèrent rien à la magie du premier pas. L’air chaud de la nuit, les inscriptions en arabe, ma localisation inédite dans ma mappemonde mentale, tout cet envahissement sensoriel eut lieu sur le goudron, dès le bas de la rampe siglée Iraqi Airways. » [Les Présences imparfaites, pp. 35-36]

Youness Bousenna

Les Présences Imparfaites de Youness Bousenna est paru ce 21 août aux éditions Rivages.

Crédits image : © Audrey Dufer