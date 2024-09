Cédric Sire rejoint Michel Lafon avec un thriller glaçant en janvier 2025

Récompensé par de nombreuses distinctions prestigieuses, telles que le Prix du festival de Cognac, le Prix des Libraires, le Prix Méditerranée et le Prix des Lecteurs du Livre de Poche, Cédric Sire s’est imposé comme une voix aussi singulière qu’incontournable du thriller contemporain. Son écriture, à la fois brutale, efficace et vibrante, lui a valu d’être comparé à Stephen King par le magazine Lire.

Ses romans addictifs mêlant suspense et effroi, nourris de références au cinéma de genre et à la pop culture, se sont vendus à près de 400.000 exemplaires et ont été traduits dans plusieurs langues.

Avec Survivantes, qui paraîtra le 9 janvier 2025, Cédric Sire réinvente avec maestria les codes du slasher, plongeant le lecteur dans une exploration troublante des liens entre victimes et bourreaux. Il y met en scène un groupe de femmes déterminées à se venger de leurs tortionnaires, après avoir échappé à la mort. Quoi qu’il leur en coûte. Cette histoire, qui questionne l’ambivalent statut de « survivant », est aussi une réflexion âpre et intense sur la vengeance et la justice.

Les éditions Michel Lafon sont enthousiastes à la perspective d’accueillir Cédric Sire et de l’accompagner, avec son agente Alexandrine Duhin et son éditeur poche Le Livre de poche, dans cette nouvelle aventure littéraire. Ses droits d’adaptation pour le cinéma et la télévision seront représentés par le bureau audiovisuel et littéraire Matriochkas.

« La rencontre avec Elsa Lafon, Maïté Ferracci et Florian Lafani a été un coup de cœur. Je me réjouis de cette excitante nouvelle aventure au sein de cette belle maison qui parvient à allier esprit familial, succès populaire et exigence littéraire. J’ai aussi terriblement hâte de retrouver mes lecteurs et lectrices », assure Cédrice Sire.

La sortie de son roman, très attendue de ses lecteurs après trois ans d’absence, sera soutenue par un plan de lancement ambitieux.

Crédits photo © Michel Lafon