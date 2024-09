Amélie Antoine et Élise Fontenaille Prix Tu l’as lu ? -Crédit Agricole 2024

Ce livre, destiné aux 12-14 ans, a été salué pour son approche directe et nécessaire d'un sujet d'actualité.

De son côté, Élise Fontenaille a reçu le prix pour Missak et Mélinée : une histoire de l’Affiche rouge, publié au Rouergue, un récit qui mêle histoire et fiction pour raconter la vie de vingt-trois résistants durant la Seconde Guerre mondiale.

Ce roman, qui intègre poésie et romance, a captivé même ceux qui ne sont généralement pas attirés par les récits historiques.

Les prix seront remis le samedi 9 novembre à 15h à l'Espace des Trois Provinces, en présence des jeunes jurés et du public. Chaque lauréat recevra une récompense de 1500 euros, offerte par le Crédit Agricole Centre France, pour leur contribution à la littérature pour adolescents.

Ce prix annuel vise à encourager la lecture parmi les jeunes, qui participent activement en tant que jurés. Ces derniers, collégiens et lycéens de Brive, lisent les œuvres sélectionnées durant l'été et se réunissent en septembre pour délibérer et choisir les gagnants.

Amélie Antoine, née en 1984 et résidant à Lille, a connu un grand succès dès son premier roman Fidèle au poste, initialement auto-édité puis publié chez Michel Lafon en 2016, et vendu à plus de 250.000 exemplaires. Écrivaine de livres pour adultes et pour la jeunesse, elle est également présente à la Foire avec son œuvre Un enfant sans histoire(s), parue au Muscadier.

Élise Fontenaille, née en 1960 et établie en Auvergne, a une carrière riche en publications. Ancienne journaliste, elle se dédie aujourd'hui pleinement à l'écriture, ayant publié une quarantaine de romans pour adultes et une vingtaine pour la jeunesse, souvent ancrés dans des faits réels.

Crédits photo : Prix Tu L’as Lu ? - Crédit Agricole Centre France