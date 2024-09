Un acteur du livre d'occasion rétribue les auteurs

Depuis février 2024, La Bourse aux Livres offre à ses clients la possibilité d'effectuer, lors de leurs achats, un don en faveur des auteurs et la création littéraire.

Les sommes collectées seront désormais fléchés vers la Société des Gens de Lettres (SGDL), institution reconnue d'utilité publique fondée en 1838, dont la mission est de défendre les droits moraux et patrimoniaux des auteurs, de promouvoir le droit d'auteur au niveau national et international, et de représenter les intérêts des auteurs, traducteurs et illustrateurs de livres auprès du Gouvernement, du Parlement et des instances européennes et internationales.

Les dons collectés sont affectés au fonds d'aide sociale de la SGDL, permettant ainsi de renforcer les moyens mobilisés par la SGDL pour venir en aide aux auteurs les plus précaires.

Ce dernier intervient en soutien financier à des auteurs de livres confrontés à des difficultés économiques ponctuelles. Il est accessible à tous les auteurs publiés à compte d'éditeur, qu'ils soient ou non, membres de la SGDL et quelle que soit la catégorie éditoriale dans laquelle ils publient (roman, essais, poésie, jeunesse, BD...).

« Notre enthousiasme pour ce projet est immense. Nous sommes convaincus qu’il peut marquer un tournant décisif dans les relations entre le marché du livre d’occasion et les auteurs. En reversant au fonds d’aide sociale de la SGDL les dons collectés sur notre site, nous souhaitons contribuer à préserver et à promouvoir la vitalité de la création littéraire », déclare Dorian Lovera, cofondateur & CEO de La Bourse aux Livres.

Et d’ajouter : « Cet engagement permet non seulement de soutenir financièrement des auteurs en difficulté, mais aussi de reconnaître l’importance culturelle et artistique de leurs œuvres dans la société contemporaine. »

En outre, La Bourse aux Livres entend poursuivre et renforcer son engagement en explorant diverses initiatives en faveur de la création littéraire, telles que l’instauration de prix littéraires ou l’octroi de bourses destinées aux auteurs, consolidant ainsi son rôle de soutien et de promotion de la littérature.

Le montant reversé n'a pas été communiqué.

Crédits photo : Kollinger CC 0