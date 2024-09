Les bibliothèques sont-elles bénéfiques pour la santé mentale ?

La bibliothèque peut-elle être un lieu favorisant le bien-être et la santé mentale de toutes et tous ? Comment accueillir les personnes en situation de handicap psychique ? Comment concevoir une politique d’établissement ou de réseau intégrant des enjeux de santé mentale ? La santé mentale peut-elle s’envisager sous l’angle de la conception universelle ?

À travers deux tables-rondes et des ateliers, cette journée souhaite interroger ces problématiques récentes, grâce à des retours d’expérience et des interventions croisées entre professionnels des bibliothèques municipales, départementales et universitaires, chercheurs et représentants associatifs.

Cette journée d’étude est coorganisée par la Bibliothèque publique d’information (Bpi), le Service du Livre et de la Lecture (ministère de la Culture – Direction Générale des Médias et des Industries Culturelles), le ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche (MESR), l’Association des Bibliothécaires de France (ABF), les bibliothèques de Nancy et les bibliothèques universitaires de l’université de Lorraine.

Cet événement se déroule en présentiel au Conservatoire Régional du Grand Nancy et à la Médiathèque Manufacture — Nancy. Il est diffusé en ligne en direct (uniquement la matinée).

Programme

9h Accueil

9h30 Ouverture de la journée d’étude

10h La santé mentale : un (nouvel) enjeu pour les bibliothèques ?

Cette table ronde reviendra sur ce concept aux définitions multiples, sur le rapport des personnes en situation de handicap psychique aux bibliothèques, afin d’envisager une réponse institutionnelle.

Nicolas Marquis, professeur de sociologie, UCLouvain Saint-Louis, Bruxelles.

Alexandre Couturier, responsable adjoint du département des services aux publics de la bibliothèque de l’université Paris 8 – Vincennes, Saint-Denis.

Alexandre Favereau, chargé de mission accueil et développement des publics, bibliothèques de la ville de Paris.

Frédéric Laik, trésorier du GEM l’Albatros, Metz.

Modération : Bélinda Missiroli, Responsable de la Mission enquête de publics et Accessibilité, bibliothèques universitaires, université Grenoble-Alpes – DGD BAPSO et membre de la commission AccessibilitéS de l’ABF.

11h15 Pause

11h30 Prendre en compte la santé mentale au sein de la bibliothèque : quelles pratiques ?

De l’accueil aux collections en passant par l’action culturelle, retour sur des initiatives portées par des bibliothèques de lecture publique et universitaires.

Sarah Favory, chargée d’actions culturelles et référente des publics spécifiques, Médiathèque Départementale de l’Isère.

Marc Lalvée, responsable de la politique documentaire et des collections, bibliothèque universitaire Edgar Morin, université Sorbonne Paris Nord.

Nadine Kiker, responsable du pôle des relations avec les publics et de la politique de prévention, Service Commun de la Documentation et des archives, université d’Angers.

Émilie Pierre, chargée de médiations auprès des publics empêchés, Médiathèque Manufacture, bibliothèques de Nancy.

Alexandre Litty, directeur adjoint en charge de la programmation culturelle, Médiathèque Manufacture, bibliothèques de Nancy.

12h45 Pause déjeuner (libre)

L’après-midi est consacré à six ateliers en petits groupes qui se déroulent pendant une heure à deux reprises à 14h et à 15h15.

14h Ateliers thématiques au choix

1) Ateliers de bibliothérapie.

Marie Braux, responsable de la bibliothèque des Capucins/Saint-Michel à Bordeaux.

Retours d’expérience sur la mise en place d’ateliers de bibliothérapie par une professionnelle formée.

2) Ateliers de bien-être et de détente.

Marianne Bégin, responsable de la BU Santé, université de Lorraine.

Retours d’expérience sur l’organisation d’ateliers de bien-être et de détente, à visée non médicale : médiation animale, sophrologie, méditation…

3) Permanences associatives.

Camille Delon, chargée de développement des publics, référente champ social, Bibliothèque publique d’information.

Hélène Guilloteau, présidente de l’association La Porte Ouverte.

Retours d’expérience sur l’organisation, en partenariat avec des associations, de permanences régulières en lien avec la santé mentale (écoute anonyme, accès aux soins pour toutes et tous).

4) Bibliothèque vivante.

Alexandre Favereau, chargé de mission accueil et développement des publics, bibliothèques de la ville de Paris.

Retours d’expérience sur l’organisation d’une bibliothèque vivante autour de la santé mentale.

5) Ateliers échanges de pratiques.

Nadine Kiker, responsable du pôle des relations avec les publics et de la politique de prévention, Service Commun de la Documentation et des archives, université d’Angers.

Depuis plusieurs années le Service Commun de Documentation et des archives de l’université d’Angers organise des ateliers d’échange de pratiques à destination des agents. Il s’agit d’un temps de parole régulier et collectif, où sont évoquées les problématiques rencontrées en service public. Cet atelier vous propose d’expérimenter par vous-même ce type d’atelier et de repartir avec quelques pistes pour les mettre en place dans votre bibliothèque.

6) Ateliers musique et santé mentale.

Théodora Maurice, bibliothèques de Nancy.

Retours d’expérience et partage de réflexions sur les liens entre santé mentale et pratique musicale en amateur en médiathèque. Un temps musical collectif viendra clore l’atelier.

15h Pause

15h15 Ateliers au choix (ateliers identiques à ceux de 14h)

16h15 Échange autour d’un café

16h30 Visite de la Médiathèque Manufacture – Nancy (inscription obligatoire – durée 30 minutes)

Plus de renseignements et inscriptions à cette adresse.

Photographie : illustration, Bibliothèques de Nancy, CC BY-SA 2.0