Les défis de l'Industrie du livre à l'ère numérique : État des lieux au Québec

L’Institut de la statistique du Québec s’est intéressé à la répartition des pratiques de découverte de la population québécoise dans l’environnement numérique. Cette enquête relève que ces pratiques varient selon les produits culturels recherchés.

Dans le cadre du Plan culturel numérique du Québec et en vertu des objectifs de la mission franco-québécoise sur la découvrabilité, le ministère de la Culture et des Communications du Québec a mandaté l’Institut de la statistique du Québec (ISQ) pour qu’il mène une enquête sur les pratiques de découverte de la population qui consomme des produits culturels et qui utilise Internet pour en découvrir.

Pour mieux saisir la portée de cette enquête, revenons aux bases. « Les pratiques de découverte » se réfèrent aux méthodes et approches utilisées pour explorer, découvrir, ou comprendre un sujet. L’Institut s’est alors concentré uniquement sur des échantillons de personnes consommant des contenus culturels à une fréquence donnée et utilisant Internet pour en découvrir. Les personnes qui n’utilisent pas internet pour des découvertes ont été filtrées (cf : auditoire non-internaute).

Notre étude se concentrera uniquement sur les pratiques liées aux livres numériques et audio

L’Insitutut s’est posé plusieurs questions. Comment les personnes qui consomment des séries et des films, de la musique, des livres ou des balados (podcasts) au Québec découvrent-elles ces produits sur le Web ? Quels sont les sources et les moyens utilisés pour découvrir des contenus québécois en français ?

Note :

1. Population de 15 ans et plus.

2. L’auditoire comprend les personnes consommant ces produits culturels, au moins mensuellement pour les séries et films, la musique et les balados et au moins annuellement pour les livres.

Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur la découverte des produits culturels et le numérique, 2023.

Les données un peu plus en détails ;

Les Livres :

Pour ce qui est des livres, 25 % de la population en ont lu au moins quelques fois au cours de la dernière année et ont utilisé Internet pour en découvrir. De ce nombre :

46 % utilisent les plateformes de service de diffusion ou de vente pour découvrir des livres numériques ou audio;

70 % effectuent des recherches par mots-clés sur des moteurs de recherche, 66 % consultent leur entourage et 64 % se déplacent dans des lieux physiques tels que les librairies, les magasins ou les bibliothèques afin de découvrir des livres.

Les membres de cet échantillon sont ceux qui utilisent le moins les plateformes de streaming. Ces dernières contribuent à la modernisation progressive de la lecture. L'adaptation de l'industrie du livre à l'ère numérique représente un véritable défi. En effet, la majorité des gens préfèrent se déplacer pour obtenir des informations plutôt que d'utiliser des livres numériques ou audio ; en moyenne, 25 % des personnes, selon leur âge, utilisent Internet pour découvrir et s'informer sur des livres.

Ce groupe est composé d'une plus grande proportion de femmes (65 %) que d'hommes (51 %). En ce qui concerne l'âge, les personnes de 65 ans et plus sont plus nombreuses à faire partie de l'auditoire des livres (62 %) que celles âgées de 30 à 44 ans et de 45 à 64 ans (55 % pour ces deux groupes).

La proportion de jeunes de moins de 30 ans faisant partie de l'auditoire des livres est de 60 %, ce qui reste élevé, bien qu'elle ne soit pas significativement différente de celle des trois autres groupes d'âge. Plus le niveau de scolarité est élevé, plus la probabilité d'appartenir à l'auditoire des livres augmente. En effet, la part de personnes dans ce groupe est plus importante chez celles ayant un diplôme universitaire (66 %) par rapport aux autres niveaux de scolarité : 57 % pour un diplôme d'études collégiales, 53 % pour un diplôme d'études secondaires et 48 % pour celles n'ayant pas de diplôme.

La faible popularité des livres numériques et audio au Québec s'explique en grande partie par la proportion de personnes âgées de plus de 65 ans. En outre, 60 % des internautes utilisent Internet pour découvrir et acheter ou emprunter des livres numériques rapidement, tandis que seulement 31 % souhaitent accéder à des livres audio. Cela peut être attribué au fait que les livres audio sont généralement moins prisés que les livres numériques.

L’enquête montre que l’âge est un facteur sociodémographique important. Les 15-29 ans qui consomment des produits culturels sont les plus actifs dans leurs méthodes de découverte. De plus, ils tendent à utiliser à la fois le français et l’anglais pour leurs recherches, contrairement à la population plus âgée.

Ces résultats s’adressent aux milieux culturels et politiques pour leur permettre de mieux répondre à la demande des consommateurs en ciblant leurs pratiques et de leur faciliter la découverte de contenus. Dans un contexte où chaque plateforme aujourd’hui, utilise le référencement et la recommandation de contenus culturels, cette enquête est essentielle. Cela va permettre de guider les utilisateurs vers des œuvres ou des expériences culturelles qui pourraient les intéresser.

Crédits Photo : Institut de la statistique du Québec