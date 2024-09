Les manuscrits d'Anne Frank devant la plus haute cour de l'UE

Le Journal d'Anne Frank, rédigé par une jeune fille lors de sa cachette à Amsterdam durant la Seconde Guerre mondiale, retrace deux années de clandestinité pour échapper aux nazis, s'achève peu avant l'arrestation d'Anne Frank en 1944, suivie de sa déportation et de son décès l'année suivante. Elle n'a jamais vu son journal publié, qui l'a été pour la première fois en 1947 par son père Otto Frank. Le livre, traduit en plus de 70 langues et vendu à plus de 30 millions d'exemplaires, témoigne de la résilience humaine et des horreurs de l'Holocauste.

En 1963, Otto Frank a établi l'Anne Frank Fonds en Suisse, qui détient les droits d'auteur et contrôle l'utilisation des œuvres. Si Le Journal d'Anne Frank devait théoriquement entré dans le domaine public en France en janvier 2016, puisqu'un droit d'auteur dure 70 après le décès de l'auteur, il reste protégé.

Les ayants droit s'y étaient opposés, invoquant des craintes de versions dénaturées et l'idée qu'Otto Frank, ayant modifié le texte, pourrait être considéré comme co-auteur. Certains avaient alors appelé à une diffusion plus large, y compris via des sites comme Internet Archives, pour permettre un accès global à cette œuvre historique essentielle. Aux Pays-Bas, les manuscrits originaux restent par exemple protégés jusqu'en 2037...

Les VPN en danger ?

La fondation néerlandaise Anne Frank Stichting souhaite rendre les manuscrits globalement accessibles, mais l'Anne Frank Fonds n'a donc pas autorisé cette diffusion. La fondation a ainsi bloqué l'accès aux copies pour les visiteurs néerlandais. Cependant, les efforts de géoblocage ont été jugés insuffisants par les ayants droit, qui ont porté l'affaire en justice après avoir relevé la possibilité de contourner ces blocages avec un VPN.

Après un rejet initial par un tribunal de première instance, qui a expliqué que les accusés avaient pris des mesures raisonnables pour limiter l'accès depuis les Pays-Bas, l'appel du Fonds a également été rejeté. L'affaire est désormais devant la Cour suprême des Pays-Bas, qui examine si le site web des manuscrits cible partiellement le public néerlandais, ce qui signifierait que les manuscrits sont rendus accessibles aux Pays-Bas, malgré les mesures de blocage.

Les accusés soutiennent que le géoblocage de pointe, complété par d'autres mesures comme une déclaration des utilisateurs, devrait suffire à prévenir toute communication au public néerlandais. Ils s'appuient sur l'affaire GO4YU, qui suggère que le contournement du géoblocage par un VPN ne constitue pas une communication au public dans le territoire bloqué, à moins que le blocage ne soit intentionnellement inefficace.

La Cour suprême des Pays-Bas a soulevé des interrogations concernant l'utilisation des VPN et du géoblocage devant la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), cherchant des éclaircissements dans le contexte de l'article 3(1) de la Directive sur le droit d'auteur.

La Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) doit à présent répondre à plusieurs questions : une œuvre publiée en ligne est-elle une « communication au public » dans un pays uniquement si elle est spécifiquement dirigée vers ce pays ? Quels critères doivent être pris en compte pour déterminer cette « direction » ? Y a-t-il « communication au public » si un site web est protégé par un géoblocage avancé, mais accessible via un VPN ? Est-ce pertinent que le public du pays bloqué puisse facilement contourner ces mesures ? Les autres actions de restriction influencent-elles cette analyse ? Et si le contournement du géoblocage via un VPN constitue une « communication au public », cette communication est-elle imputée à l'éditeur de l'œuvre, bien que l'accès dépende d'un service tiers (VPN) ?

Cette affaire pourrait ainsi redéfinir comment les contenus géographiquement restreints sont gérés en ligne. Si le géoblocage avancé n'est pas reconnu comme suffisant pour protéger les droits d'auteur, cela pourrait théoriquement permettre aux détenteurs de droits de poursuivre les éditeurs et les plateformes utilisant cette technologie, mettant en péril l'application des licences géographiques, qui sont souvent exploitées pour maximiser les profits.

Les enjeux sont également importants pour la recherche, car un accès plus large aux manuscrits pourrait faciliter les études dans ce domaine.

En 2021 déjà, Le Journal d'Anne Frank et d'autres manuscrits de l'autrice avaient été numérisés et mis en ligne par l'Association belge pour la recherche et l'accès aux textes historiques. En collaboration avec l'Institut Huygens d'histoire des Pays-Bas et la Maison Anne Frank, ce travail de numérisation s'était accompagné d'une édition critique de l'œuvre. Le tout inaccessible depuis la France. À ce jour, l'entrée dans le domaine public est prévue entre 2030 et 2050.

Crédits photo : Domaine public