Déjà fous, les Gaulois du village d'Astérix deviennent timbrés

Déjà les noces de Palissandre pour les deux Gaulois, créés sous le pinceau d’Albert Uderzo, et mis en scène par René Goscinny pour la première fois le 29 octobre 1959. Ce jour-là, le duo d’artistes publie le premier numéro de la série Astérix le Gaulois dans le magazine hebdomadaire de BD Pilote.

300.000 exemplaires plus tard, Astérix et Obélix n’en finissent plus d’amuser la galerie et, rapidement, trouvent leur place dans le catalogue de Hachette, dans la Collection Pilote. Après le décès de René Goscinny en 1977, le scénariste Albert Uderzo prend seul les rênes de la série et assure sa continuité.

Quelques années plus tard, en 2013, il confie la suite à Jean-Yves Ferri pour le scénario, remplacé en 2023 par Fabcaro, et Didier Conrad au dessin. 40 tomes plus tard, le succès des irréductibles Gaulois conserve son éclat avec un dernier tome vendu à 1,6 million d’exemplaires (source : edistat).

Alors, forcément, quand vient le moment de fêter leurs 65 bougies, les deux héros s’accaparent toute l’attention et deviennent les sujets de nombreuses inspirations : à Bordeaux, l’atelier des Lumières leur dédie une exposition immersive, quand les salles Virtual Room de France, de Belgique et de Suisse en font un escape game en réalité virtuelle.

25.000 exemplaires

C’est au tour de La Poste d’ajouter sa pierre à l’édifice. Régulièrement, la société célèbre des anniversaires et événements littéraires en créant des timbres collector, en mémoire d’artistes ou œuvres ayant marqué l’Histoire. Récemment, ce fut le cas pour Pierre de Ronsard, Françoise Sagan ou Eugène Ionesco.

À partir du 14 octobre, un collector de 4 timbres à l’image d’Astérix, le druide Panoramix et Obélix sera commercialisé sur le site internet de La Poste. À compter du 15 octobre, le collector de timbres sera disponible à la vente dans la boutique Le Carré d’Encre, dans le 9e arrondissement de Paris.

Vendu au prix de 6,50 € l’unité, le collector est imprimé par Philaposte en 25.000 exemplaires au format 148 x 210 mm, et 37 x 45 mm.

Crédits image : © Les Éditions Albert René / Goscinny-Uderzo - La Poste