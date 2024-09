Basarat Kazim, présidente pakistanaise de l'Union pour les livres de jeunesse

Organisation à but non lucratif, l'Union pour les livres de jeunesse fédère en un réseau toutes les personnes désireuses d'offrir plus de visibilité à cette catégorie d'ouvrages. Ses membres s'engagent ainsi pour la diffusion du livre jeunesse, son accessibilité aux enfants du monde entier ou encore l'échange de bonnes pratiques et le soutien aux professionnels de l'édition.

À Trieste, en Italie, se déroulait fin août l'assemblée générale de l'IBBY, qui a procédé à l'élection de son comité exécutif et de sa présidence pour la période 2024-2026.

Basarat Kazim, la nouvelle présidente de l'IBBY, y représentait déjà le Pakistan. Elle est à l'origine de l'initiative Alif Laila (1001 Nights) Book Bus Society, créée en 1978, qui a mis sur les routes pakistanaises des bibliothèques mobiles afin de porter les livres et du matériel pédagogiques dans des lieux difficiles d'accès ou délaissés.

Le comité exécutif de l'IBBY, pour 2024-2026 :

Tobechukwu Anyachebelu (Lagos, Nigeria)

Tina Bilban (Ljubljana, Slovénie)

Charalambos Demetriou (Nicosie, Chypre)

Hazel Hernández (Cartago, Costa Rica)

Elisabetta Lippolis (Trieste, Italie)

Jane O’Hanlon (Dublin, Irlande)

Virginia Phiri (Harare, Zimbabwe)

Tucker Stone (Maple Grove, États-Unis)

Luis Zendrera (Barcelone, Espagne)

Mingzhou Zhang (Beijing, Chine)

Redza Khairuddin (de Putrajaya, Malaisie) prend la présidence de la fondation IBBY, Hasmig Chahinian (Paris, France) assume les fonctions, par intérim, de trésorière. Carolina Ballester (Bâle, Suisse) est pour sa part nommée directrice exécutive.

Défendre les enfants

Le comité exécutif de l'organisation est chargé d'en déterminer les orientations, les programmes et les projets. Lors de sa première réunion, à Trieste, le 2 septembre, il a approuvé la nomination de Tina Bilban et Tucker Stone aux postes de vice-présidents, pour la période 2024-26, et a élu le jury des Prix IBBY pour la promotion de la lecture 2026. Ce dernier réunit Tobechukwu Anyachebelu, Charalambos Demetriou, Hazel Hernández et Luis Zendrera, avec une coprésidence assurée par Elisabetta Lippolis et Jane O'Hanlon.

Ce 25 septembre, l'Union pour les livres de jeunesse a aussi pris la parole pour déplorer l'escalade du conflit au Moyen-Orient, après des frappes israéliennes sur le territoire libanais.

« Comme dans toutes les guerres et tous les conflits armés, ce sont les enfants qui souffrent le plus. Des milliers d'entre eux sont tués ou mutilés. Et ceux qui restent perdent non seulement leurs familles, leurs amis, leurs maisons, leurs écoles et leurs bibliothèques, mais aussi, souvent, l'espoir », indique le nouveau comité exécutif de l'IBBY. Il avait déjà déploré les actes de violence des deux camps, dans le conflit entre Israël et le Hamas.