Clichés alpins genevois : le « Grand Tour » des voyageurs

Appartenant à la bibliothèque, les archives de l’atelier Jullien sont exposées pour l'occasion, permettant la mise en avant de photographies du XIXe siècle, voyageant de Genève à la Suisse centrale.

Cette visite limitée à deux jours - 5 octobre 2024 et 18 janvier 2025 - et uniquement accessible sur réservation offrira une immersion approfondie d’une heure dans l’exposition à travers les analyses fournies par les commissaires de l’exposition, Ursula Baume Cousam et Eloi Contesse, adjointe scientifique et conservateur de la bibliothèque.

À travers les images de monuments, de villes, de portraits, mais également d’instants capturant l’interaction entre l’homme et la nature, les photographes mettent en lumière l’essor du tourisme occidental, un phénomène social, économique et culturel lorsqu’il en était encore à ses débuts. Ce rapport entre préservation d’un patrimoine et esprit de conquête touristique se reflète dans la mise en scène des voyageurs découvrant les lieux.

Faisant allusion au voyage initiatique réalisé par les jeunes aristocrates européens aux XVIIe et XVIIIe siècles visant à parfaire leur éducation culturelle et artistique, le « Grand Tour » invite à la découverte du paysage à travers le regard de photographes mettant en scène des voyageurs explorant leurs terres.

Le centre d’iconographie de la bibliothèque de Genève conserve des archives visuelles qui documentent l’histoire et la culture genevoises en rendant leur collection accessible au public et aux chercheurs pour la sauvegarde d’une mémoire régionale commune. L’exposition montre l’œuvre des deux photographes et retrace leur production sur la période allant de 1865 à 1890. John Jullien, successeur d’Auguste Garcin, avait déjà découvert le travail de ce dernier lorsque son père racheta ses fonds avant d’installer un atelier pour lancer l’activité de photographie familiale qui sera poursuivie par son fils.

La visite du 5 octobre clôture le mois de la photographie en Suisse qui se termine le 6 octobre prochain et met à l’honneur des photographes dans une soixantaine de lieux. Le mois de la photographie en Suisse, aussi appelé Swiss Photomonth, a débuté le 30 août dernier. Événement annuel dédié à la célébration de l’art photographique à travers toute la Suisse, le Swiss Photomonth met en avant des photographes par le biais d’ateliers, expositions, conférences, afin de promouvoir la diversité du 8e art.

Crédits Image : affiche de l'exposition « Grand Tour », Bibliothèque de Genève