Carine Lecomte prend la tête de l'Association des éditeurs belges

Actuelle directrice adjointe, Carine Lecomte lui succèdera à la tête de l'association professionnelle dès ce 1er octobre 2024. Elle reprendra également la direction générale de Copiebel, la société de gestion collective des droits d'auteur.

Pour son mandat, l'objectif de Carine Lecomte est clair : contribuer activement à renforcer le rayonnement et l'attractivité de l'édition belge francophone, en Belgique et à l'étranger. Une initiative déjà entreprise depuis quelques mois par les éditeurs belges qui souhaitent redynamiser les revenus de l'édition.

Concrètement, l’objectif est de passer de 372.700 € (ventes en PPHT), réalisés sur le territoire de la FWB à 1 million € sur 2025, avec l’élargissement du périmètre de diffusion et le recrutement de nouveaux éditeurs.

Carine Lecomte, juriste et détentrice d'un MBA, a travaillé durant 31 ans dans un groupe éditorial international, Wolters Kluwer, où elle a exercé les fonctions de directrice éditoriale et de directrice marketing, avant de terminer par une fonction plus internationale et stratégique d'accompagnement de la communauté d'auteurs dans un trajet de transformation digitale.

Au cours de l'année électorale 2024, en collaboration avec Simon Casterman, président de l'ADEB, elle a entrepris une large campagne de promotion de défense des intérêts des maisons d'édition belges francophones auprès des interlocuteurs politiques.

L’Association des éditeurs belges (ADEB) fêtera ses 90 ans en 2025 ! Organisation professionnelle représentative de l'édition belge francophone, elle regroupe et fédère plus de quatre-vingts structures éditoriales petites, moyennes et grandes, tous secteurs confondus, ainsi que des distributeurs et diffuseurs professionnels d’ouvrages de langue française.