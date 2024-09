Les Rendez-vous littéraires : une fenêtre ouverte sur les Amériques

Créée en 2014, la Bibliothèque des Amériques est une initiative du Centre de la francophonie des Amériques, organisme du gouvernement du Québec. Elle est accessible à ses membres gratuitement où qu’ils soient, du Brésil à la Colombie, en passant par Haïti, les États-Unis, ou le Canada.

Pour cette rentrée littéraire, la Bibliothèque des Amérique propose un Rendez-vous littéraire : une rencontre en ligne entre une autrice ou auteur francophone des Amériques, et des étudiantes ou étudiants de français.

Ils auront l'occasion d'échanger en direct au travers de dialogues qui favoriseront le développement de leurs compétences linguistiques et interculturelles. Ce programme s’adresse à des étudiantes et étudiants de niveaux secondaire, postsecondaire et universitaire. Une classe doit être composée d'un minimum de 10 personnes pour être admissible.

Pour participer, il suffit de remplir le formulaire d'inscription en ligne, puis de choisir deux œuvres littéraires parmi la sélection des autrices et auteurs francophones résidant dans une autre région des Amériques que la vôtre (recueils de nouvelles, de poésie, de twittérature, romans policiers, roman de mœurs, etc.).

La bibliothèque propose 22 livres au choix ;

L'art de s'enfuir, Herménégilde Chiasson



Emily Carr, Lyne Gareau

Les voies du slam, Claudia Lahaie



Les oiseaux de nuit finissent aussi par s’endormir, Martine Jacquot



Bleu d'orage, Émeline Pierre



Un papillon dans la cité, Gisèle Pineau



Le petit astronaute, Jean-Paul Eid

Je suis vivant, Kettly Mars

Annie et Tom du lundi au vendredi, Amber O'Reilly



Petites nouvelles du Last Best Ouest, Pierrette Requier



Légendes d’un peuple, Tome 2, Alexandre Belliard



Rivières-aux-cartouches, Sébastien Bérubé



Kukum, Michel Jean



Acadie Road, Gabriel Robichaud



Frétillant et Agile, Jocelyn Sioui

Le plus petit sauveur du monde, Samuel Larochelle



Nirliit, Juliana Léveillé-Trudel



La plus grosse poutine du monde, Andrée Poulin



Bienvenue, Alyson, J. D. Kurtness



Envole-toi, Mikun, Moira-Uashteskun Bacon



Sitka, Gabrielle Filteau-Chiba



Le lièvre d’Amérique, Mireille Gagné

Le Centre coordonnera l'organisation de ce Rendez-vous littéraire avec votre classe et l'autrice ou auteur.