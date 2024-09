Ma petite médiathèque, plateforme d'Arte pour les plus jeunes

Depuis plusieurs années, ARTE Médiathèque s'adresse directement aux bibliothèques publiques, universités et CSE en fournissant une solution de vidéo à la demande clé en main. Trois offres sont disponibles : Médiathèque numérique, conçue avec UniversCiné pour le grand public, Les Yeux Doc, centrée sur le documentaire, et enfin Ma petite bibliothèque, qui s'adresse aux plus jeunes.

Jeunes spectateurs

Dès 2019, cette dernière a composé un catalogue spécialement pensé pour les enfants, de 3 à 10 ans. Quelque 2000 contenus différents sont accessibles depuis une même adresse : dessins animés, livres numériques, podcasts, jeux et autres activités...

Quant à l'origine des contenus consultables, elle est garantie à travers une sélection réalisée par l'équipe éditoriale de Ma petite médiathèque, qui s'appuie sur des éditeurs ou des producteurs au professionnalisme reconnu, dont Bayard, France Télévisions, Les films du Préau, L’École des Loisirs ou le studio d'animation Procidis.

« Les utilisateurs peuvent y retrouver certaines collections emblématiques, comme “Il était une fois... l’homme” ou “La cabane à histoires”, mais aussi certains de leurs héros préférés comme Anatole Latuile ou encore La Petite Taupe », avance Arte. Avec un accent mis sur un numérique « responsable », la plateforme ne comprend pas de publicité, elle est sans lecture automatique et n'incite pas à l'achat.

D'après la chaine franco-allemande, environ 3000 structures et organisations auraient déjà souscrit à cette offre à destination des plus jeunes.

Une version repensée

En 2024, dans une volonté de répondre aux attentes des établissements partenaires et de s’adapter aux usages des utilisateurs, Ma petite médiathèque évolue. Une nouvelle version de la bibliothèque en ligne a été conçue, afin d'améliorer l'expérience des utilisateurs.

Outre la correction de problèmes de fonctionnement et une meilleure indexation des contenus, elle présente désormais de nouvelles pages d'animation et d'éditorialisation, ainsi qu'un centre d’aide, afin d'accompagner les utilisateurs dans leur utilisation de la plateforme.

Par ailleurs, une centaine de nouveaux contenus ont étoffé le catalogue, en juillet dernier.

Prochaine étape : le développement et la mise à disposition d'applications pour smartphones et tablettes, pour les systèmes iOS et Android, nous indique le groupe audiovisuel franco-allemand.

Photographie : capture d'écran de la plateforme Ma petite médiathèque