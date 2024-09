L'état de santé de Narges Mohammadi, emprisonnée en Iran, inquiète

« Elle est devenue le symbole du mépris de l'Iran à l'égard de ses obligations en tant que pays membre des Nations Unies, et la communauté internationale doit agir rapidement et efficacement. » La coalition pour Narges Mohammadi a redoublé d'efforts, ces derniers jours, pour rappeler au monde l'emprisonnement de la lauréate 2023 du Prix Nobel de la Paix.

Ses soutiens entendaient mettre la lumière sur son cas en raison d'un état de santé préoccupant, quelques semaines après des violences infligées à la militante et à plusieurs codétenues par des gardiens de la prison d'Evin. Mais aussi à l'occasion du premier passage de Masoud Pezeshkian devant les Nations Unies, ce 24 septembre.

Des angiographies inquiétantes

Détenue entre les murs de la prison d’Evin depuis novembre 2021, Narges Mohammadi a été condamnée à une peine cumulée de 14 ans et deux mois d'emprisonnement, après six procès, dont le dernier remonte à juin 2024, pour « des activités de propagande contre l’État » en raison d'un soutien exprimé à la journaliste et étudiante Dina Ghalibaf, arrêtée pour avoir accusé sur les réseaux sociaux des policiers de l’avoir sexuellement agressée lors d’une précédente arrestation.

Le 16 septembre dernier, un rapport médical a mis en avant plusieurs motifs d'inquiétude pour la santé de la détenue, qui avait, en 2021, subi une lourde opération chirurgicale pour la pose d'un sten après une occlusion à 75 % d'une artère principale de son cœur. Après une première angiographie, une seconde a été réclamée, afin d'affiner le diagnostic, sans succès pour le moment.

Par ailleurs, le dernier examen médical réalisé a révélé la présence d'une tumeur bénigne au niveau du sein droit de la détenue, laquelle doit être surveillée et traitée par des spécialistes. « Elle souffre également de douleurs dorsales sévères qui s'aggravent, mais les séances de kinésithérapie et de chiropractie prescrites n'ont pas été dispensées », indique Reporters sans frontières, organisation membre de la coalition pour la libération de Mohammadi.

Un appel à l'ONU

Le débat général de la 79e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, qui s'est ouvert ce mardi 24 septembre, était l'occasion de remettre la lumière sur le sort de la militante, plusieurs mois après le Prix Nobel de la Paix qui lui a été attribué.

L'Assemblée générale de l'ONU, en ouverture de son débat, a pris acte « de “l’impasse” dans laquelle se trouve pour l’instant le monde, confronté aux divisions géopolitiques, au réchauffement planétaire, aux guerres sans fin et aux menaces nucléaires », souligne un communiqué de presse. Les conflits en Ukraine et au Moyen-Orient, en particulier, mobilisent l'attention.

Depuis sa prison, Narges Mohammadi avait écrit au secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, et aux membres de l'Assemblée générale de l'ONU, afin d'attirer leur attention sur la situation des femmes en Iran. « Je vous demande instamment d’exiger le respect des droits humains, comme condition préalable à toute négociation, à tout niveau, ce qui constitue le seul chemin possible pour la réalisation de la démocratie et de la paix au Moyen-Orient et en Iran », réclame-t-elle dans sa missive, publiée par Le Monde.

Ce 24 septembre, Guterres a indiqué que les Nations Unies « ne laisseront jamais les discriminations basées sur le genre devenir la règle, où que ce soit », en faisant référence au combat des femmes afghanes face aux talibans.

L'intervention de Masoud Pezeshkian, président de la République islamique d'Iran, a essentiellement été consacrée à l'escalade des tensions au Moyen-Orient, entre Israël, la Palestine, le Liban et son propre pays. Il a également évoqué l'accord de Vienne sur le nucléaire iranien, ratifié en 2015, mais abandonné par Donald Trump en 2018. Il n'a pas évoqué le sort des prisonniers politiques, ni le mouvement « Femme, vie, liberté », durement réprimé après les manifestations, en 2022, qui ont suivi la mort de Mahsa Amini, décédée après une arrestation de la police des mœurs pour « tenue inappropriée ».

Hamidreza Mohammadi, le frère de la militante, et Taghi Rahmani, son époux, ont pris la parole, parallèlement à l'intervention du président iranien, afin de pointer les violations des droits humains du régime. « La République islamique doit être jugée responsable, et nous devons continuer à les interroger jusqu'à la libération de tous les prisonniers politiques », a exhorté Rahmani.

À la prison d'Evin, ce mardi 24 septembre, 45 détenues sont entrées en grève de la faim, pour réclamer la fin des exécutions et la libération des prisonniers politiques.

L'Iran apparait en deuxième position du Freedom to Write Index de l'ONG PEN America, qui recense les emprisonnements d'auteurs dans les différents régimes : 49 auteurs et autrices, au moins, sont détenus dans ses geôles. Détail qui est loin d'en être un, la république islamique est le pays qui enferme le plus d'autrices, avec 15 d'entre elles privées de liberté.

Photographie : Hamidreza Mohammadi, le frère de Narges Mohammadi, le 24 septembre 2024 (Narges Mohammadi Foundation)