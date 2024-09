La Voie des rêves

D’un long entretien vidéo avec la psychanalyste proche de Carl Jung, Marie-Louise von Franz, une passionnante discussion écrite entre la grande connaisseuse de la mythologie et autres contes de fée, et son élève Fraser Boa, disparu en 1992. Le grand message de cet échange : prêtez attention à vos rêves : « Les rêves nous montrent comment trouver un sens à notre vie, comment accomplir notre propre destin, comment prendre conscience du grand potentiel de vie qui est en nous », assure la psychologue.

Un bilan tiré de l’étude de plus de 65.000 rêves, selon son élèves, bel échantillon. Mais quel vaste univers, et justement, ce livre a été écrit pour aider les gens à comprendre le monde onirique, « par nature très cohérent, qu'il soit vu de l'intérieur ou de l'extérieur ». Un guide facilement accessible pour permettre d'approfondir la psychologie analytique et l'analyse jungienne des rêves, par l'entremise de la meilleure spécialiste de ces sujets, Madame Marie-Louise von Franz.

Une cartographie de l’inconscient, la structure des rêves, le symbole, le langage des rêves, l'ombre, la mère dévoratrice, terrasser le dragon, au delà de la lune, l’épouse intérieure, l’enfer le pendu, le tyran, le guide, s’envoler sur le toit… Et même la libération du cœur et des relations, avant le Soi… Une aventure fascinante.

Quand je voyage en voiture ou en train sans regarder à l'extérieur, ce sont seulement les arrêts, les départs et les virages soudains qui me font réaliser que je me déplace vraiment. - Marie-Louise von Franz, L'Homme et ses symboles

Née à Munich en 1915 et décédée en 1998, Marie-Louise von Franz a joué un rôle crucial dans le développement et la diffusion des idées jungiennes, enrichissant considérablement la compréhension de l’inconscient collectif. Elle est reconnue pour son analyse approfondie des contes de fées, qu'elle considérait comme des manifestations directes de l'inconscient collectif, offrant des aperçus uniques sur la psyché humaine.

Au-delà de son expertise en folklore et en interprétation des rêves, von Franz a contribué à la psychologie avec ses recherches sur les processus d'individuation et la synchronicité, un concept jungien qui explore les coïncidences significatives dans la vie quotidienne.

À LIRE - La Sagesse du Yi King

Elle a écrit et publié de nombreux livres et articles sur des sujets variés, allant de l’alchimie à la psychologie des profondeurs, et elle a été une conférencière influente, partageant son savoir avec des publics du monde entier.