Voyage à travers l'objectif de Virgilio Martini

Cette année le jury co-présidé par les artistes Rebecca Digne et Antoine Schneck, était composé de Marie Boivent (professeure des Universités en Arts Plastiques, Université Rennes 2), Thibault Brunet (Révélation Livre d’artiste 2019), Anaïs Marion (Révélation Livre d’artiste 2022), Elsa Noyons (Révélation Livre d’artiste 2023) et Nicolas Surlapierre (directeur du MAC VAL).

Virgilio Martini a été récompensé pour son ouvrage Liquid Life, autoédition, parmi 13 livres d’artiste.

Inspiré des travaux du sociologue Zygmunt Bauman, Virgilio Martini reprend son concept de « société liquide » selon lequel les liens permanents entre humains seraient devenus impossibles.

En ce sens, Liquid Life rassemble des échantillons de vie issus de personnes habitant une capitale européenne : Bruxelles. Au travers de photographies et de notes, l’artiste nous permet ainsi de naviguer dans cette ville où chaque individualité se croise avec des hommes et des femmes de passage, parfois en exil, et dont l'intimité et l'échange répondent à l'espace physique et symbolique de l'architecture locale.

l’adéquation entre le projet et la forme de très grande qualité - ce livre, qui est une publication à déployer, invite le lecteur à prendre le temps, à mener l’enquête, pour partir en balade dans la ville. En se déroulant comme un film, le cheminement, sur lequel Virgilio Martini nous mène, organise la connexion entre les gens. - Le jury

Né en 1994 à Paris, Virgilio Martini est un artiste dont le parcours témoigne des migrations intra-européennes. Marqué par son expérience en tant que photojournaliste, ses œuvres expriment cette volonté d’être présent à plusieurs endroits au même moment.

Le lauréat bénéficie de 5000 € de l’ADAGP, d'une présentation dédiée sur les cimaises de l’ADAGP, et d’un texte critique.

Le jury a également souhaité attribuer une mention spéciale à l’artiste Clément Clausse pour son autoédition I Wanna Ruin Our Friendship. Le jury a grandement apprécié ce « petit livre à l’humour décalé, très marqué par une illustration férocement mièvre ».