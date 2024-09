Les Navigateurs, les nouveaux gardiens de la galaxie (un peu)

Après 20 ans d'exil, Neige Agopian retrouve à Paris ses trois amis d'enfance. Mais presque aussitôt, elle disparaît. Les garçons enquêtent et se confrontent aux mystérieux « Navigateurs ».

Expatriée depuis 20 ans, Neige Agopian décide de rentrer à Paris et de renouer avec ses amis d'enfance, Max, Arthur et Sébastien. Mais après quelques jours, elle disparaît dans des conditions étranges. Les garçons mènent l'enquête et se confrontent à un triple mystère : une légende urbaine, une énigme artistique, et un fabuleux monde perdu sur lequel veillent, depuis toujours, les « Navigateurs ».

Troisième collaboration des auteurs, après Metropolis, qui sort cet automne en version Intégrale et La Brigade Chimérique Renaissance, paru en 2022.

Les éditions Delcourt nous en offrent les premières pages en avant-première :

Né en 1964 dans la banlieue sud de Paris, Serge Lehman est captivé dès son plus jeune âge par l'âge d'or de la science-fiction en France, symbolisé par Métal Hurlant. Tout en étant encore lycéen, il commence à publier des nouvelles et des courts récits en bande dessinée. En 1990, il publie son premier roman chez Fleuve Noir, et en 1996, il lance la trilogie F.A.U.S.T., qui le consacre comme une figure majeure du genre. Outre son rôle d'anthologiste et de critique, il collabore avec Enki Bilal en tant que scénariste pour le film Immortel Ad Vitam, une adaptation de la Trilogie Nikopol en 2004.

Il retourne ensuite à la bande dessinée, co-créant la collection Flambant 9 chez l'Atalante, où il publie notamment La Brigade chimérique, une saga sur la fin des superhéros européens qui remporte le Grand Prix de l’Imaginaire en 2009, avec Fabrice Colin et Gess. Ce succès critique et public l'incite à continuer cette exploration de l'imaginaire chez Delcourt avec des œuvres telles que Masqué (avec S. Créty, 2011), L’Œil de la nuit (avec Gess, 2015) et Metropolis (avec S. de Caneva, 2016). Il continue aussi à publier dans ses anthologies Chasseurs de chimères et Maîtres du vertige. En 2018, sa collaboration avec Frederik Peeters aboutit à L’homme gribouillé, un imposant roman graphique qui connaît également le succès. Ils se retrouvent en 2021 pour lancer une nouvelle saga, Saint-Elme.