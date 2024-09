Nincemon Fallé Prix Littéraire de la Vocation 2024

Nincemon Fallé, âgé de 22 ans, réside à Yopougon, un quartier d'Abidjan. Il a écrit son livre pendant qu'il travaillait dans une imprimerie. Son prénom, Nincemon, signifie « Le feu n’est pas éteint » en langue guéré. Avec son ouvrage, il a déjà remporté le Prix Voix d'Afriques.

Il explore l'héritage des pères, l'ambition des fils, ainsi que le contraste entre les traditions des villages et les libertés et solitudes des villes. Le texte aborde les thèmes du devoir, de la transmission, de la révolte et des retrouvailles à travers l'histoire d'un jeune homme qui s'élève et s'émancipe tout en se redécouvrant.

Le jury est composé de : Kaouther Adimi, Jean-Luc Barré, Pierre Ducrozet, Alain Germain, Christophe Ono-dit- Biot, Erik Orsenna, Philippe Taquet, Emilie de Turckheim . Avec la participation des blogueuses Ghislaine Antoine, Sylvie Ferrando, Nicole Grundlinger et Dominique Sudre.

Depuis plus de six décennies, la Fondation Marcel Bleustein-Blanchet soutient les jeunes auteurs, âgés de 18 à 30 ans, en leur attribuant un Prix pour les aider à concrétiser leur vocation dans divers domaines. Le Prix Littéraire, qui existe depuis 1976, et le Prix de Poésie, introduit en 1984, complètent le Prix de la Vocation. Le texte du gagnant sera publié dans la collection Vocation de Cheyne éditeur. La cérémonie de remise des Prix est prévue pour le 25 septembre 2024.

La primo-romancière Alice Renard a été lauréate du Prix littéraire de la Vocation 2023, pour La Colère et l'Envie, paru aux éditions Héloïse d'Ormesson. Le Prix de Poésie 2023 a lui été décerné à Andréa Thominot, pour On a peur mais ça va. Il est doté de 5000 €.

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones

DOSSIER - Sélections, jurys, lauréats : les prix de la rentrée littéraire 2024