Que faire si le personnage détesté d'une romance apparaît dans votre vie ?

Marie Couston, 32 ans, est prof de français remplaçante dans un lycée catholique parisien. Mais elle n’est pas que cela. Pour mettre du beurre dans les épinards, le week-end et le soir, elle écrit – en cachette et sous pseudo – des romances érotiques.

Ces histoires d’amour à l’allure moderne, ponctuées de scènes de sexe torrides, se basent toujours sur le même schéma : une jeune girl next door rencontre un milliardaire extrêmement beau, puissant, mystérieux. Grâce à lui, elle va se « révéler ».

Tous les mois, Marie envoie par mail aux éditions Sensuelle un chapitre d’une saga, aussitôt publié en numérique. Mais elle déchante lorsque son éditrice lui annonce du jour au lendemain qu’elle doit désormais privilégier la « dark romance ».

On lui demande clairement de rendre sexy des violences conjugales et sexuelles ! Marie décide alors d’arrêter d’écrire et tue son personnage principal avant de s’endormir. Au réveil, Marie découvre un inconnu assoupi sur son canapé Ikéa. L’homme, très beau dans son costume sur-mesure hors de prix, lui explique le plus sérieusement du monde qu’il est... James Cooper, le mâle alpha de sa dark romance !

Passé le choc, Marie comprend qu’elle a un mois pour tenter de le renvoyer dans la fiction, le temps de réécrire le dernier chapitre de sa série avant la deadline : mais un mois, c’est long...

Les éditions Verso nous en offrent les premières pages en avant-première :

Camille Emmanuelle est scénariste et auteure de six ouvrages, notamment : un récit, Ricochets, un essai, Sexpowerment, et un roman young adult, Le Goût du baiser. Elle est également journaliste en presse écrite et audiovisuelle, spécialisée sur les questions de sexualités et de genre.