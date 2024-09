Les Trois Mousquetaires ont leur propre monnaie

Après la poésie et le théâtre, place au roman d’aventure, avec Alexandre Dumas et ses légendaires Trois Mousquetaires (Points, 2023). Cette collection se compose notamment de coupures de 10 € et 100 € en argent, toutes représentent les héros de Dumas. Les 3 (ou 4) soldats se targuent même d'une monnaie de 20 euros proposée en Belle Épreuve, soit la plus haute qualité de frappe.

Les Trois Mousquetaires, publié il y a 180 ans, narre les aventures de d’Artagnan, un jeune gascon qui ambitionne de devenir mousquetaire du roi Louis XIII. Dans ses aventures, il se lie d’amitié avec Athos, Porthos et Aramis, mousquetaires chevronnés qui feront face au diabolique cardinal de Richelieu pour sauver l’honneur de la reine de France.

À partir du 1 octobre 2024, il sera possible de commander directement sur le site de La Monnaie de Paris. Des monnaies en argent, ou en or massif seront proposées à la vente avec un large éventail de tarifs.

Pour dessiner Dumas et les 3 mousquetaires, il fallait être véritablement une fine lame ! J’ai joué entre l’imaginaire populaire et les citations les plus célèbres en leur donnant vie à travers le dessin des euros or et argent. Côté monnaies classiques, j’ai voulu confronter l’auteur à ses personnages à la façon d’une mise en abîme. Pas de doute, j’ai dû sortir ma botte secrète pour cette collection ! – Joaquin Jimenez, Graveur général de la Monnaie de Paris.

La Monnaie de Paris est la plus ancienne institution française. Elle est responsable de la fabrication des pièces de monnaies courantes en France et de la production de médailles, de décoration et de pièces de collection. Entièrement conçues et fabriquées en France en quantités très limitées, les collections de la Monnaie de Paris sont les témoins de leur époque.

Crédits image : La Monnaie de Paris