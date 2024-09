À Bruxelles, la BD dans le rétro, le temps d'une expo

Le Musée annonce l’ouverture officielle de sa nouvelle exposition permanente, « Un siècle de BD belge » !

Résumer 100 ans de bande dessinée est à la fois une gageure et un magnifique défi, qui a nécessité une équipe de choc. C’est sous le commissariat de Daniel Couvreur, journaliste et historien de la bande dessinée, et avec une scénographie réalisée par le Studio Golem, le tout coordonné par Les Drôles et Cie, que l’exposition a pris forme.

De nombreuses planches originales, des documents inédits, des reconstitutions 3D et des jeux sont ainsi rassemblés pour permettre de passer un bon moment et de ravir tous les amateurs et passionnés du Neuvième Art de tous âges. La durée de la visite est estimée à environ 1h30, qu'il sera ensuite possible de poursuivre à la Brasserie Horta.

Situé au cœur de Bruxelles, dans un majestueux bâtiment Art Nouveau réalisé par Victor Horta en 1906, le Musée de la Bande Dessinée a ouvert ses portes au public le 6 octobre 1989. En peu d’années, ce grand musée est devenu une des attractions principales de Bruxelles. Chaque année, ce sont plus de 250.000 visiteurs qui choisissent de parcourir les expositions permanentes et temporaires qui s'y succèdent sur ses 4.200 m² de plateaux.