Contreforme Éditions, une nouvelle maison au pays du Grand Volcan

Les deux éditeurs entendent collaborer uniquement avec des librairies indépendantes, et de s'impliquer personnellement dans la promotion des ouvrages.

Grâce à un « road-trip des librairies indépendantes », ils ont déjà établi des partenariats avec 17 structures indépendantes, dont trois dans le Cantal (Le Point-Virgule à Aurillac, Aux Belles Pages à Murat, et La Cité du Vent à Saint-Flour). D'autres installées à Figeac, Cahors, Gourdon, Bergerac, Eymet, ou encore Espalion. « Faire acte d’édition, c’est aussi savoir confier ses productions à des libraires passionnés qui ont à cœur de se faire passeurs de livres », expliquent les éditeurs, auprès d'Actu Cantal.

Les publications de Contreforme sont partagées en trois collections : Contrecourant, consacrée aux « romans ancrés dans des contextes historiques, sociaux ou anthropologiques », Contretemps, tournée vers la science-fiction et l’uchronie, et Contredire, pour les essais engagés. Le tout dans l'optique d'offrir de la matière à réfléchir sur le monde.

Le premier ouvrage de la maison, paru en juillet dernier, est signé Patricia Floric. Quitter Tito retrace le voyage d'un jeune Valaque traversant d'Est en Ouest, durant l'époque de la Yougoslavie sous Tito.

Après avoir complété ses études de journalisme à Bruxelles et à Londres, et occupé plusieurs postes dans ce secteur, Patricia Floric s'est établie dans le Cantal où elle enseigne depuis une décennie dans des programmes Post-Bac axés sur les cultures de la communication, la littérature et les sciences humaines.

Passionnée par l'édition, elle collabore régulièrement avec des artistes de bande dessinée pour des projets culturels. Patricia Floric a également écrit plusieurs récits, dont le plus récent, Les jardins de l’ombre (L’Harmattan, 2020), explore la résistance culturelle au Proche et Moyen Orient.

Le second roman de la maison, Électrophages, de Michaël Verger, sera publié en novembre et plonge dans un monde dystopique où l'humanité vit sous terre. Ce livre explore les défis posés par l'intelligence artificielle et de nouveaux prédateurs : « On est en pleine dystopie, dans un monde ravagé, qui questionne le pouvoir de l’intelligence artificielle et l’émergence de nouveaux prédateurs », présente Jean-Louis Benavent.

Pour sélectionner les manuscrits, un comité de lecture a été monté : « Par la suite, nous assumons tous les frais, sans que les auteurs aient à payer quoi que ce soit. En échange, nous les encourageons à s'impliquer activement dans la promotion de leurs livres. C'est essentiel, c'est comme s'ils étaient membres de notre famille », décrit le couple d'éditeurs.

Contreforme Éditions a tiré ses deux premiers titres à 400 exemplaires, imprimés localement à Aurillac, qui travaille avec du papier recyclé, comme de l’encre végétale aux normes FSC. Le catalogue pour 2025 est par ailleurs déjà finalisé.

Crédits photo : B.navez (CC BY-SA 3.0)