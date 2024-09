Rachida Dati, d'habitante du VIe arrondissement à “ministre SDF

« Location vide et refait [sic] à neuf en 2024 ». Ainsi s'ouvre l'annonce immobilière publiée par l'agence Eiffel Housing sur son site. « À deux pas de la place St Sulpice et du Luxembourg », elle propose un logement situé rue Cassette, dans le 6e arrondissement de Paris.

Préparez des dossiers de locataires bétons : « L'appartement se compose d'une grande galerie d'entrée distribuant, à l'Ouest sur la rue, une vaste pièce de réception d'angle d'environ 50m2, une cuisine séparée et aménagée, quatre chambres, trois salles de bains et un bureau pouvant être transformé en 5ème chambre avec sa sortie indépendante. » Le tout sur 225 m2 au total, avec une hauteur sous plafond de 4,20 mètres.

Un tel confort se paye, surtout dans la capitale : il faudra débourser 12.500 € de loyer mensuel pour résider au premier étage de ce bel hôtel particulier du XVIIIe siècle...

Viens chez moi, j'habite chez un ex-PDG

Entre juin 2019 et juillet 2024, la ministre de la Culture, Rachida Dati, y aurait vécu sans régler de loyer, d'après le quotidien Libération. Cet appartement de luxe appartient à un homme d’affaires jordanien, qui le remet en location aujourd'hui, mais le titulaire du bail du 21 rue Cassette a longtemps été Henri Proglio, ancien PDG de Veolia et d'EDF.

Ensemble, Dati et Proglio ont formé un duo qui a fait les choux gras de la presse people. Ils se sont rencontrés vers le milieu des années 1990, et ont cheminé ensemble, de manière plus ou moins rapprochée. D'après Libération, « Proglio a très régulièrement été aux côtés de Dati. Financièrement en tout cas », souligne le quotidien en détaillant quelques preuves de la générosité de l'homme d'affaires.

En juin 2019, ils aménagent ensemble rue Cassette, alors que le mandat de Rachida Dati au Parlement européen touche à sa fin. Ils recevront notamment, en 2023, la visite d'enquêteurs, accompagnés d’un délégué du bâtonnier de Paris, dans le cadre d'une perquisition pour une enquête préliminaire pour des faits de « corruption » et « blanchiment de corruption », ainsi que pour « abus de biens sociaux » et « blanchiment de fraude fiscale », visant Proglio et ses années à la tête d'EDF.

De l'orage dans l'air

Même avec 225 m2 et 4,20 mètres de hauteur sous plafond, l'appartement parait trop petit pour le couple lorsque, en janvier 2024, Rachida Dati entre au gouvernement de Gabriel Attal, au poste de ministère de la Culture.

D'après l'enquête de Libération, Proglio claque alors la porte, vivant comme un affront le fait que Rachida Dati aille travailler aux côtés d'Emmanuel Macron, qui lui avait refusé un renouvellement à la tête d'EDF en 2014, quand il était ministre de l'Économie, sous François Hollande. Il aurait alors résilié le bail, quand Rachida Dati et sa fille seraient restées dans les lieux, « mais aux frais de Proglio », assure le quotidien. Interrogé sur le sujet, ce dernier a refusé de répondre.

Pendant plus de six mois, la ministre de la Culture aura donc bénéficié d'un point de chute dans le 6e arrondissement, aux frais de l'homme d'affaires. Mais, surtout, s'étonne Libération, elle n'a pas mentionné cette information dans ses déclarations d’intérêts et de situation patrimoniale, déposées auprès de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.

Et pour cause : la ministre et avocate est dans les clous, puisque ce type d'avantage en nature ne doit pas obligatoirement y figurer, a confirmé la HATVP à Libération...

« Ministre SDF »

D'après l'enquête du quotidien, Rachida Dati se serait amusée de sa situation cet été, se qualifiant avec dérision de « ministre SDF ». Elle donne ainsi un tout nouveau sens à l'expression « sans domicile fixe », puisqu'elle dispose en réalité de plusieurs biens immobiliers, cette fois mentionnés dans sa déclaration : un appartement dans les Hauts-de-Seine, une maison en Saône-et-Loire, une maison et un appartement au Maroc, tandis qu'elle réside elle-même, selon le document, dans un duplex non loin du Champ-de-Mars.

La situation financière de la ministre de la Culture avait été particulièrement remarquée en juillet dernier, alors que le gouvernement Attal se trouvait sur la sellette. Elle faisait en effet partie de ses membres les plus richissimes, remportant sans problème le titre de « multimillionnaire » : Libération assure que Henri Proglio lui-même est tombé des nues.

L'avocat de Rachida Dati, interrogé par Libération, assure qu'elle s'est toujours conformée à ses obligations de transparence, et précise : « Ma cliente n’entend pas répondre à ces questions qui ressortent exclusivement de sa vie privée, passée comme présente. »

Rappelons que Rachida Dati est sous le coup, depuis 2021, d'une mise en examen pour « corruption passive » et « trafic d’influence passif par personne investie d’un mandat électif public », soupçonnée d’avoir mis son mandat de députée européenne (de 2009 à 2019) au service du groupe Renault-Nissan, pour des actions de lobbying.

La justice s'intéresse plus particulièrement à des honoraires de 900.000 € versés par RNBV, une filiale néerlandaise de Renault-Nissan, entre 2010 et 2012, alors qu'elle siégeait au Parlement européen. Rachida Dati affirme que cette somme rémunérait son activité d'avocate et l'assistance de Carlos Ghosn, le PDG de Renault-Nissan, pour le développement international de la firme.

Début juillet, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris a rejeté le recours de la ministre de la Culture sur la prescription et l’ancienneté des faits, une procédure destinée à clore l'enquête en cours.

Photographie : Rachida Dati (Laurent Vu, CC BY SA 3.0) et le coin du 21, rue Cassette (Wikimedia Commons / Mu, CC BY SA 3.0)