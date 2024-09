La vie qui reste : Roberta Recchia, une tragédie à l'italienne

La Vie qui reste débute en 1956 avec Marisa Ansaldo, une jeune femme italienne, écartelée : elle est enceinte après une liaison avec Francesco Malpighi, un homme dont les sentiments pour elle se sont refroidis. À cette époque, l’infamie suit la femme célibataire : Marisa est terrifiée par la culpabilité ressentie. Et surtout à l’idée de décevoir son père, Ettore Balestrieri, qui la considère comme un modèle de fierté.

Sa mère, Letizia, n’est d’aucune aide : despotique, intraitable, elle brandit l’honneur familial, son unique préoccupation, pour jeter sa fille dans un mariage avec Stelvio Ansaldo un jeune homme modeste, certes attentionné, mais que Marisa n’aime pas.

Cette union, elle y cède tant par devoir que pour épargner la disgrâce sociale — une décision qui marquera le début d’une vie de souffrance, de compromis, écrasée sous le poids des attentes familiales. Ce mariage arrangé évoluera pourtant vers une relation d'amour véritable. Ensemble, ils ont deux enfants : Ettore, qui devient musicien, et Betta, une adolescente pleine de vie et de charisme.

Leur vie s’écoule sur plusieurs décennies, dans cette région où Marisa, Stelvio et leur famille s’installent après la naissance de leurs enfants. Les années passent, et l’équilibre familial vacille à mesure que les tragédies bouleversent un quotidien où l’on cache tout sous le tapis.

Un événement tragique surviendra en 1980 et la vie de Marisa bascule à jamais. La mort soudaine de Betta lors d’un accident plonge la famille dans un désespoir total. « Elle portait des traces de violence évidentes ; toutefois, il ne se prononcerait sur la cause de la mort qu’après les examens. Suffocation, aurait-il dit, mais certains éléments le laissaient perplexe », dira le médecin légiste en première approche.

Assez logiquement, les personnages sont marqués par une froideur affective apparente, car derrière chaque mot se cache un océan de non-dits. Ettore, le père de Marisa, bien qu’affectueux, s’avère incapable de comprendre les tourments de sa fille. Quant à la mère, Letizia, incarne la rigidité morale et le respect des conventions sociales, forçant sa fille à faire des choix conformistes, même au détriment de ses propres désirs.

Marisa se retrouve isolée, naviguant seule dans ses doutes et ses incertitudes. Son amitié avec Maria Elena Frau, bien que teintée de bienveillance, n’offre qu’un répit temporaire. Marisa doit affronter ses démons seule, et l’absence de solidarité féminine dans sa propre famille accentue son sentiment d’abandon.

Le plus troublant, et c’est pourtant là que réside toute la puissance de ce roman, reste cette focalisation presque exclusivement portée sur les pensées et sentiments de Marisa. Dans l’intimité du foyer se trament les pires scènes. Aux côtés de cette femme, on avance dans une forme d’enfer sartrien : sans les autres, quelle paix aurions-nous…

La traduction assurée par Elsa Damien rend la sobriété avec un style simple, précis et profondément ancré dans le réel. Le vocabulaire est soigné, sans excès et la richesse des descriptions tient moins aux mots eux-mêmes, qu’à leur agencement. Phrases courtes, comme exprimant le chaos intérieur de Marisa, dialogues rares, autant de tentatives de communications avortées : l’isolement d’une mère est complet.

Robert Recchia réussit à aborder des thèmes universels tels que l'honneur, la honte, et la liberté individuelle dans une société conservatrice. C’est l'essence même des luttes intérieures de son héroïne que restitue Roberta Recchia, rendant son parcours à la fois tragique et universel. Marisa, figure de résistance face à l'oppression morale et familiale.

C'est une tragédie, splendide, désolante, superbe.