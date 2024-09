Marie Vingtras remporte le Prix du Roman Fnac 2024  

La lauréate faisait partie des finalistes aux côtés de Viola Ardone pour Les Merveilles (Albin Michel), Delphine Minoui pour Badjens (Seuil) et Bérénice Pichat pour La Petite Bonne (Les Avrils).

Marie Vingtras, avocate de 52 ans, écrit sous un pseudonyme inspiré d'Arthur Vingtras, un nom utilisé par la journaliste Séverine au XIXe siècle.

Dans son roman lauréat, Léo n’est pas rentrée, et le printemps persiste dans sa douceur. Léo ne reviendra plus. C’est la shérif Lauren Hobler qui découvre son corps au milieu des iris sauvages. Autour de la mort soudaine de cette jeune fille, Les Âmes féroces tisse plusieurs destinées. Un mystère à résoudre, mais lequel ? Celui de Léo et de ses silences peut-être. Celui de Lauren, piégée dans une petite ville où personne ne la prend au sérieux. Il y a aussi Benjamin, Seth et tous les autres… Les habitants de Mercy, qui croient tout savoir les uns des autres, mais se connaissent à peine.

Le jury a notamment apprécié la manière dont « Marie Vingtras y dépeint une nature rude et sauvage et met en lumière la force des relations humaines face aux blessures du passé ».

Avec Les Âmes féroces, Marie Vingtras succède à Jean-Baptiste Andrea, lauréat du Prix du roman Fnac 2023 pour son roman Veiller sur elle (Éditions de l'Iconoclaste), qui avait également remporté le prix Goncourt la même année.

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones