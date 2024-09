100 ans de législation : un podcast pour prendre un peu de auteur

Produite et réalisée par Denis Martel, la série vous plonge au cœur des moments les plus marquants de l’histoire du droit d’auteur à travers des entretiens captivants avec des créateurs et créatrices, des spécialistes et des juristes.

Les entrevues menées à Paris et dans diverses régions du Canada offrent une perspective inédite et inspirante sur ce sujet essentiel.

Les épisodes sont disponibles dès maintenant en français ou en anglais sur le site de Copibec et sur la plupart des plateformes de baladodiffusion telles que Spotify, Apple Podcasts et YouTube.

Copibec est un organisme canadien qui gère les droits d'auteur pour les oeuvres publiées au Québec. Il permet la reproduction et l'utilisation légale des oeuvres en accord avec les auteurs et éditeurs.

Le premier épisode porte sur « le droit d'auteur comme un outil de pouvoir », le deuxième est dédié au « droit d’auteur comme défenseur de la culture », avant un dernier centré sur les (r)évolutions technologiques.

Une série intégrale

Les épisodes sont à découvrir ci-dessous :

Dans ce premier épisode, Farnell Morisset explore le droit d’auteur en tant qu’outil de pouvoir. À travers des récits historiques et des discussions enrichissantes, découvrez comment cette législation confère un immense pouvoir aux créateurs et aux créatrices, mais aussi comment elle a été utilisée pour protéger leurs intérêts. Plongez dans une histoire où le droit devient une arme, un bouclier, et parfois un champ de bataille.

Avec Ysolde Gendreau, professeure en droit de la propriété intellectuelle, Université de Montréal

Myra Tawfik, professeure émérite en droit de la propriété intellectuelle, Université de Windsor

Christian Laforce, directeur général, Copibec

Martha Langford, professeure d’histoire de l’art, Université Concordia

Madeleine Lamothe-Samson, avocate spécialisée en droit d’auteur

Konrad Sioui, ancien Grand Chef de Wendake

Val Napoleon, professeure en droit autochtone, Université de Victoria

Sakej Henderson, conseiller, Grand Conseil de la Nation Mi’kmaq

Dans ce deuxième épisode, Farnell Morisset explore le rôle primordial du droit d’auteur dans la protection et la promotion de la culture. Depuis son origine au temps de la presse à caractères mobiles jusqu’à son évolution au Canada, découvrez comment cette législation a influencé la place des créateurs et créatrices dans notre société à travers des entretiens captivants.

Avec Pierre-Emmanuel Moyse, professeur de propriété intellectuelle, Université McGill

Gilles Herman, ancien président, Copibec

Luc Martineau, juge à la retraite de la Cour fédérale et ancien président de la Commission du droit d’auteur du Canada

Alain Farah, écrivain et professeur de littérature française, Université McGill

Roanie Levy, ancienne PDG, Access Copyright

Karine Vachon, directrice générale, Association nationale des éditeurs de livres

Kate Edwards, PDG, Access Copyright

Dans ce troisième épisode, Farnell Morisset explore comment la technologie a constamment défié et façonné la Loi sur le droit d’auteur au Canada. Des débuts de la radio et de la télévision à l’ère numérique actuelle, découvrez comment cette législation, écrite à une époque bien différente, a dû s’adapter aux évolutions technologiques tout en restant un terrain d’innovation.

Avec Claude Brunet, avocat à la retraite, spécialisé en droit d’auteur

Lisa Freeman, directrice générale, Société canadienne de perception de la copie privée

Bill Skolnik, représentant de la Guilde des compositeurs canadiens de musique à l’image

Céline Castets-Renard, professeure titulaire de la Chaire de recherche en intelligence artificielle, Université d’Ottawa

Étienne Grenier, doctorant, Institut national de recherche scientifique (INRS)

Laura Boulet, directrice générale, Centre français d’exploitation de la copie