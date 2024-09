Les finalistes 2024 du Prix des Deux Magots sont connus

Voici la liste des 4 finalistes :

Christophe Bigot, Un autre m’attend ailleurs, La Martinière

Joël Egloff, Ces féroces soldats, Buchet-Chastel

Emmanuelle Lambert, Aucun respect, Stock

Jean-Pierre Montal, La Face Nord, Séguier

« Cette deuxième sélection est à l’image du prix, avec des titres qui sont des coups de cœur, certains hors des sentiers battus, tous défendus avec ardeur », a déclaré Étienne de Montety, Président du jury.

La deuxième sélection pour le Prix des Deux Magots aura lieu le lundi 23 septembre 2024, suivie de la remise du Prix le lundi 7 octobre 2024. Le lauréat ou la lauréate recevra une dotation de 7700 euros.

Le jury du Prix des Deux Magots réunit les personnalités suivantes : Étienne de Montety, directeur du Figaro Littéraire et écrivain ; Laurence Caracalla, journaliste ; Nicolas Carreau, journaliste, chroniqueur et auteur ; Jean-Luc Coatalem, journaliste et écrivain ; Pauline Dreyfus, écrivain ; Clara Dupont-Monod, éditrice et écrivain ; Jessica Nelson, écrivain et cofondatrice des Éditions des Saints Pères ; Marianne Payot, journaliste ; Abel Quentin, écrivain.

Lors de la soirée de la première sélection, le jury a rendu hommage à Benoît Duteurtre, écrivain, producteur de radio, ainsi que critique musical et littéraire, décédé cet été. Depuis 2022, il siégeait au sein des jurys du Prix des Deux Magots et du Prix Pelléas, tous deux décernés aux Deux Magots.

Par ailleurs, les membres du jury ont pris acte de la démission des écrivains Pierre Kyria et Jean Chalon, en les remerciant chaleureusement pour leur engagement et leur contribution au Prix des Deux Magots.

91 ans de liberté d’esprit

Créé en 1933 en réaction au Prix Goncourt, jugé trop académique, le Prix des Deux Magots est l'une des distinctions littéraires les plus anciennes en France. Doté de 7700 euros, il récompense chaque année une œuvre de langue française publiée dans l'année. Son objectif est de mettre en lumière des talents littéraires, qu'ils soient romanciers ou essayistes, qui n'ont pas encore reçu l'attention qu'ils méritent selon le jury.

Bien que le jury privilégie avant tout ses coups de cœur, il demeure ouvert à la sélection d'œuvres répondant à d'autres critères.

En 91 ans d’existence, le Prix des Deux Magots a honoré des auteurs de renom tels que Raymond Queneau pour son premier roman Le Chiendent, Antoine Blondin, Albert Simonin, Pauline Réage, Elvire de Brissac, Sébastien Japrisot, Christian Bobin ou encore Jérôme Garcin.

Fidèle à sa mission de révéler de nouveaux talents, il a également mis en lumière de nombreux écrivains comme Marc Dugain, Serge Joncour, et plus récemment Pierre Adrian.

