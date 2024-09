Ma vie, ma mère : l'autrice indienne Arundhati Roy publie ses Mémoires

Lauréate du Prix Booker en 1997 pour son roman Le Dieu des Petits Riens (trad. Claude Demanuelli, Gallimard), Arundhati Roy a depuis étoffé sa bibliographie, avec romans, essais et même quelques articles.

Récemment, les éditions Gallimard ont publié Aucun d'entre vous ne doit prétendre qu'il ne savait pas (trad. Lôman Lef), un essai entièrement consacré à la situation politique de l'Inde, dans lequel elle pointe les dérives autoritaires du gouvernement de Narendra Modi.

« J'écris ce livre depuis ma naissance »

Pour sa prochaine parution, Roy se tourne vers un sujet bien plus intime, puisque ce titre est officiellement présenté comme des Mémoires, même si ses romans empruntaient, çà et là, à sa propre existence.

Mother Mary Comes to Me placera au centre de cette aventure autobiographie Mary Roy, la mère de l'autrice, décédée en 2022. Le texte sera l'occasion pour elle de se réconcilier avec cette figure, « qu'elle a fuie à l'âge de 18 ans », rappelle la maison d'édition britannique de l'autrice, Hamish Hamilton.

Le relation d'Arundhati Roy avec sa mère était complexe et pleine de contradictions, l'autrice qualifiant sa génitrice « de refuge et de tempête à la fois ». « J'écris ce livre depuis ma naissance. Peut-être qu'une mère comme la mienne méritait une écrivaine comme moi. Ou l'inverse, peut-être qu'une écrivaine comme moi méritait une mère pareille. Plus encore qu'une complainte d'une fille ayant perdu sa mère, je la regrette comme une autrice qui perd son meilleur sujet. »

L'activisme en héritage

Militante des droits des femmes en Inde, Mary Roy s'est fait connaitre en attaquant son frère en justice, après la mort de leur père, afin d'obtenir un partage équitable de l'héritage. Jusqu'à une décision rendue par la Cour suprême indienne en 1986, connue sous la dénomination Mary Roy, Etc v State of Kerala and Others, les membres de l'Église catholique orientale de l'État du Kerala, au sud du pays, privilégiaient les héritiers, au détriment des héritières.

Le Dieu des Petits Riens, qui fit entrer Arundhati Roy en littérature avec un succès mondial, s'inspirait de Mary Roy pour le personnage d'Ammu.

Arundhati Roy a en partie hérité, pour sa part, de l'activisme de sa mère, puisqu'elle a multiplié les interventions et écrits sur différents sujets, de la défense de l'environnement à la lutte contre le fondamentalisme hindou, en passant par l'indépendance du Cachemire.

Ses prises de position lui valent d'ailleurs l'hostilité du gouvernement indien. Le 21 octobre 2010, lors d'une conférence organisée par le Comité pour la libération des prisonniers politiques (CRPP) sur le Cachemire, elle avait prononcé cette phrase : « Le Cachemire n’a jamais fait partie intégrante de l’Inde. C’est un fait historique. Même le gouvernement indien l’a accepté. »

Le 10 octobre 2023, le lieutenant-gouverneur de Delhi a engagé des poursuites contre Roy ainsi que trois autres personnes présentes lors de l'évènement de 2010. Plusieurs chefs d'inculpation ont été énoncés : « diffusion de fausses informations », « discours provocateur » et « promotion de l’inimitié entre groupes » (articles 153A, 153 B et 505 du Code pénal indien). Une manœuvre du gouvernement destinée à dissuader tout discours critique, qui a, in fine, peu de chances d'aboutir sur une condamnation.

Photographie : Arundhati Roy, en 2017 (Chris Boland, CC BY-NC-ND 2.0)