Aux États-Unis, la censure des livres devient une vilaine habitude

Depuis plusieurs années, les rayonnages des bibliothèques, aux États-Unis, sont devenus des terrains d'action politique — et de censure, surtout. Une offensive conservatrice vise en effet les ouvrages qui évoquent la sexualité, les violences sexuelles, homophobes ou racistes, les relations LGBTQIA+ ou encore le sexisme, au prétexte de la protection des plus jeunes.

Ce mouvement qui vise les bibliothèques et les bibliothécaires, en niant le professionnalisme de ces derniers, débouche sur le retrait de certains titres des collections, mais aussi sur l'adoption de lois liberticides, qui restreignent les libertés d'expression et d'information. Pire encore : la tendance ne cesse de prendre de l'ampleur...

Vague conservatrice

L'organisation non gouvernementale PEN America, qui suit de près les cas de censure aux États-Unis, fait le bilan d'une année scolaire 2023-2024 très chargée : plus de 10.000 livres auraient été visés par une procédure de censure ou de retrait. Un chiffre d'autant plus impressionnant qu'il représente le triple du volume recensé sur la période précédente.

« Depuis quelques années, le mouvement d'interdiction des livres à l'école est porté par deux courants majeurs : la législation des différents États et l'influence des groupes qui s'appuient sur la rhétorique des “droits des parents” pour justifier le recours à la censure », précise l'ONG nationale.

Dans les États conservateurs du pays, dirigés par des gouverneurs républicains, comme la Floride, l'Iowa, l'Utah ou le Texas, des législations sur mesure sont en effet mises en place, au prétexte de la protection des enfants et de la lutte contre la pornographie.

Grâce à des formules vagues et des concepts tout aussi fumeux, ces textes de loi justifient et encouragent la censure comme l'autocensure : craignant des restrictions budgétaires, voire des condamnations, districts scolaires et professionnels font du zèle, écartant tout texte qui pourrait tomber sous le coup de la loi. L'effet est radical : la Floride et l'Iowa cumulent à eux seuls plus de 8000 titres concernés.

Parmi les auteurs dont les titres ont été censurés, Toni Morrison, Margaret Atwood, Rupi Kaur, Sarah J. Maas, Judy Blume, Art Spiegelman ou même Stephen King...

Quant aux groupes de pression, l'organisation Moms for Liberty en est un bon exemple : soutenue financièrement par des figures conservatrices, elle porte des idées homophobes et réactionnaires et leur offre un espace médiatique en assurant relayer la parole des mères de famille américaines.

Un rythme soutenu

L'American Library Association (ALA), organisation des bibliothèques aux États-Unis, a elle aussi fourni ses données pour la Banned Book Week. Ce décompte provisoire, pour l'année 2024, ne recense « que » 414 tentatives de censure, pour 1128 titres différents concernés.

L'écart entre les données du PEN et de l'ALA s'explique par des différences de méthodologie. Quand PEN America prend en compte l'ensemble des tentatives de censure et se montre proactif dans son relevé, l'ALA signale uniquement les censures « dures », quand un titre est effectivement retiré des collections, et seulement celles relayées par les médias et les bibliothécaires eux-mêmes.

Les deux panoramas proposés par les organisations ne sont donc pas si éloignés. « Par ailleurs, les cas de censure “douce”, quand les livres sont achetés par un établissement, mais placés dans des zones à l'écart, loin des regards des usagers, participent aussi et découlent des campagnes de censure et de restriction des libertés des élèves et des lecteurs », précise l'ALA.

L'organisation des bibliothécaires et PEN America tombent d'accord sur les principales cibles de ces campagnes de censure : en raison de l'attention portée aux thèmes liés à la sexualité et à l'amour, « [l]a forte hausse observée concerne principalement la romance, les livres qui évoquent les expériences sexuelles des femmes, le viol ou les abus sexuels, tandis que les attaques se poursuivent contre les livres présentant des personnages ou des thèmes LGBTQIA+, ou ceux qui portent sur le racisme et mettent en scène des personnages racisés », détaille PEN America.

