« [...] l’art représente certainement notre « preuve » la plus convaincante de la réalité d’autre états et d’autres plans d’existence. Bien que les idées d’Austin Spare soient indéniablement pertinentes en tant que théories écrites, ce sont sans aucun doute ses talents d’artiste qui évoquent les entités et les autres mondes qu’il a observés et retranscrits.

C’est cette immédiate authenticité qui a valu à Spare sa réputation de grand magicien. Encore plus important, les travaux comme ceux de Spare ouvrent une fenêtre sur le monde occulte, offrant aux personnes de l’extérieur une vision de ce qu’est la magie plus claire et peut-être plus éloquente que n’importe quel pamphlet ésotérique, ce qui leur donne une raison valable de commencer à s’intéresser à l’occulte. »

- Alan Moore, « Les Anges Fossiles », postface au Tome III des Œuvres d’Austin O. Spare

Les éditions Anima nous en offrent les premières pages en avant-première :

Ce volume contient :

Aventures dans les Limbes (1944-45), Satyros Dux (1945), Le Sabbat des sorcières (1951), Du Mental au Mental et Comment par un Sorcier (1951), Axiomata/Micrologus (1951), Dédicacé à celui qui veut et à celui qui demande (1951) + Galerie de dessins et de peintures, un texte inédit de David Tibet, un essai de Genesis Breyer P-Orridge, un essai inédit d’Alan Moore & un poème de John Zorn

Édition établie par Vincent Capes. Traduit de l’anglais par Philippe Pissier et al.