La Vie des Spectres : Attention, chef d'oeuvre 

Le livre de Patrice Jean est au-dessus du lot de cette rentrée 2024. A dire vrai, depuis les romans satiriques et caustiques de Michel Houellebecq, je n’ai pas (encore) lu mieux jusqu’à présent (et j’en ai lu beaucoup). J'espère que La vie des spectres sera couronnée du Renaudot en plus de ce fameux Prix Maison-Rouge obtenu avant le lancement de la rentrée littéraire...

J’ai une passion certaine pour ce livre enthousiasmant que j’ai eu du mal à quitter tant il me conforte et dans mes convictions et dans certaines de mes admirations littéraires passées. Sa lecture a d’abord ranimé la sensation que j'avais eue il y a quelques années en ne parvenant pas à lâcher Du temps qu'on existait de Defalvard.

C’est une même immense fresque romanesque qui englobe absolument tout sur son passage : la puissance de la force narrative, la perfection de la trame romanesque, la recherche des tiroirs littéraires savamment enchâssés, un style littéraire inouï qui n’a, en effet, - il faut le dire - rien à envier à Balzac et Flaubert réunis, le tout rehaussé par une savante spiritualité de bout en bout et agrémentée d’une richesse littéraire hors-normes, sont des vagues qui déferlent.

Précisément, la satire cynique que l’auteur fait de cette époque en ruine et de ses farfadets pitoyables, cloue au pilori toutes les satires réalisées par Houellebecq jusqu’à présent. C’est dire ! Le scénario de La vie des spectres est incroyable. Et quelle jubilation pour l'ancienne nantaise que je suis de suivre un parcours fléché au cœur de la ville ! (ce n’est pas un mince détail car cela a fortifié l’intensité et l’intérêt que je trouve à ce livre. Il faut dire à l’auteur que je me souviens avec exactitude du « Café du commerce » dans lequel j’ai pris tant de verres !)

Jean Dulac le héros à l’érudition modeste mais rigoureuse. Journaliste, il écrit de très bons articles et des portraits grinçants pour Arts&Spectacles. Régulièrement, il se fait rabrouer et corriger par son rédacteur en chef qui lui reproche sa liberté de ton, et qui lui conteste le droit de ne pas être dans le moule de la bien-pensance. A son domicile, ce n’est guère mieux. Car la situation est équivalente. Pour éviter les conflits avec sa femme et son fils qui lui reprochent à peu près tout ce qu’il pense et ce qu’il écrit, il se tait. Pire : il se mure dans le silence. Pourquoi ? Parce que Doriane et Simon ont le cerveau littéralement perfusé par le wokisme et le progressisme et l’égalitarisme dits «de gauche».

Les anecdotes contenues dans le livre, toutes plus flagrantes et cocasses les unes que les autres semblent avoir été inspirées des faits de société majeurs ayant eu lieu sur le sol français depuis 2021. (et n’oublions pas les épisodes pandémiques).

Le roman commence fort : un professeur est chassé par ses élèves pour avoir osé enseigner le Misanthrope de Molière auquel les ados n’entendent rien. Le proviseur ne souhaite pas faire de vagues. Jusqu’à la caricature, le voici qui va dans le sens des élèves. La remplaçante du professeur n’aura pas davantage de chance puisqu’elle sera conspuée pour avoir osé interdire qu’un clip de rap soit tourné dans sa classe.

Quel est le rapport avec le principal protagoniste Jean Dulac ? Le père de Simon, sans coups d’éclats réels, désapprouve pourtant son fils très dans l’air du temps, très « de sa génération » qui se livre avec d’autres élèves à de drôles de turpitudes. Dulac, à sa façon, résiste à tous ces noyautages sectaires. Il ne commet pourtant pas de crime de lèse-majesté en prenant, via un portrait, le parti d’une certaine Rachel dont les photos ont été diffusées sur les réseaux sociaux. Mais c’en est trop pour la femme et le fils qui le trahissent et le renient.

Devenu le paria de tout un pan de son environnement familial, il réintègre un pavillon abandonné où il vécut étudiant avec un certain Ronan 30 ans plus tôt. De là, défilent les spectres, les fantômes du passé qui, par un curieux effet de bascule, permettront à Dulac d’élargir son paysage amical et de mesurer à quel point il peut s’émouvoir, tomber amoureux, en plus de relire Gide et les auteurs russes.

On le sait depuis « L’homme surnuméraire », Patrice Jean n’a pas son pareil pour pointer et mettre en évidence les incroyables inversions de sens, de valeurs, et charges de culpabilités chères à certains idéologues peu épargnés par la critique acide que ce roman fait d’eux..

Tous les clichés, attitudes, éléments de langage, borborygmes, onomatopées, réflexes de la société d’aujourd’hui sont ici critiqués l’un après l’autre et passés au peigne fin. « La vie des spectres » est un labyrinthe extraordinaire de mots et de références où se croisent moult lectures mélancoliques et passées. Les rencontres nostalgiques entre les vivants et les morts est un pur régal. Avec nostalgie et une acuité rare, Patrice Jean savoure encore ce temps d’avant. Ce temps qui, en effet, n’est plus et dont on accable les thuriféraires..



Extrait : « En m’acheminant vers la rue Mazagran, longeant d’abord le château des Ducs de Bretagne, puis le quai de la Fosse, j’ai imaginé les doubles flottant au-dessus des passants, doubles intimes et antagonistes, une humanité frissonnante d’ectoplasmes ! Chaque passant, me suis-je dit, est accompagné de ses doubles, ces chimères que l’on construit à partir d’une somme d’anecdotes et de souvenirs, un entrelacs de symboles et de phrases perdues. C’est le double que l’on aime, le double que l’on déteste. Les doubles remplacent la personne réelle, personne mobile et incertaine qu’il faudrait des années pour connaître vraiment : la réduire à son double (à son cliché) est une nécessité vitale. Nous manquons dans un pêle-mêle de semi-vérités, fabriquées à la va-vite. Un monde de spectres. »