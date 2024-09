Rouen : la maison de Pierre Corneille fermée jusqu'en mars 2025

Jusqu'à présent, la maison abritait un petit musée qui n'attirait qu'environ 3000 visiteurs par an, bien loin de la reconnaissance que mérite l'illustre dramaturge, ont jugé les pouvoirs publics : « On sait qu’il y a de la curiosité pour ce type d’endroits, un attrait du public pour retrouver l’atmosphère dans laquelle baignaient les écrivains de leur vivant », partage Laurence Renou, vice-présidente de la Métropole Rouen-Normandie en charge de la culture, consciente du potentiel historique et littéraire de ce lieu, auprès du Parisien.

Un nouveau lieu

Après être restée dans le patrimoine de la ville de Rouen depuis le début du XXe siècle, la maison est passée sous la gestion de la Métropole il y a quelques années, juste avant la pandémie de Covid-19, ce qui a retardé les projets de réhabilitation. « Mais là, avec Jean-Baptiste Chantoiseau, directeur du pôle des musées littéraires, nous avons mûri ce projet et avons une idée assez précise de ce que nous voulons en faire », assure Laurence Renou.

Des diagnostics techniques ont permis d'estimer à environ 300.000 € les travaux nécessaires pour remédier aux infiltrations d'eau, refaire la toiture, mettre le bâtiment aux normes et offrir un accueil plus adapté.

En parallèle, la muséographie sera entièrement repensée, avec l’ajout de dispositifs numériques, pour créer un parcours en cinq salles centré sur l’œuvre de Corneille. Ce nouveau parcours explorera non seulement ses écrits, mais aussi l’influence qu’il a eue à travers les siècles, que ce soit au théâtre, au cinéma ou dans l’évolution du langage.

À Petit-Couronne, au sud de Rouen, Corneille possédait également une maison de villégiature, elle aussi transformée en musée qui fait la part belle à la vie de l’écrivain. Le projet vise ainsi à offrir deux axes de découverte distincts : l’un axé sur la vie personnelle de Corneille, l’autre sur son œuvre et son héritage.

Le père de la tragédie à la française

Située rue de la Pie à Rouen, non loin de la place du Vieux-Marché, cette maison, achetée par son grand-père à la fin du XVIe siècle, a vu naître l'auteur du Cid le 6 juin 1606 et est restée sa propriété jusqu'en 1683, un an avant sa mort le 1er octobre 1684, à Paris.

Pierre Corneille est l'un des dramaturges les plus emblématiques du XVIIe siècle français. Issu d'une famille bourgeoise, il se destine d'abord à une carrière juridique, mais c'est en tant qu'auteur de théâtre qu'il connaît la célébrité. Son œuvre la plus célèbre, Le Cid (1637), révolutionne la tragédie française en intégrant des éléments d'héroïsme et de passion qui suscitent l'admiration du public, mais provoquent aussi la controverse au sein des milieux littéraires de l'époque.

Corneille a encore marqué la scène théâtrale avec des pièces telles que Horace, Cinna et Polyeucte, qui mêlent dilemmes moraux et enjeux politiques.

À LIRE - Le cercueil du grand poète Du Bellay découvert à Notre Dame ?

Reconnu comme l'un des pères fondateurs de la tragédie classique française, il a exercé une influence majeure sur le développement du genre : à travers ses personnages épris de gloire et de devoir, il a exploré les questions du libre arbitre, de l'honneur et de la grandeur d'âme. Son style, caractérisé par une langue riche et majestueuse, a inspiré les générations suivantes, notamment Racine et Voltaire.

Crédits photo : Pierre-Yves Beaudouin (CC BY-SA 3.0) / Ricercastorica (CC BY-SA 4.0)