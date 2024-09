Du raisin, des bouquins : une cuvée 2024 bien charpentée

La Réunion des Musées Métropolitains Rouen Normandie (RMM) dévoile son nouveau programme, Le Temps des Collections, avec pour thème, Reconstruction. Cinq musées de la RMM présenteront chacun, du 30 novembre prochain au 1er juin 2025, une exposition qui explore l'histoire et l'évolution de la société, de l'architecture et du patrimoine, ainsi que des techniques et des métiers d'art en relation avec l'art et la littérature. Au Musée Flaubert et d'Histoire de la médecine à Rouen, se tiendra l'exposition « Le génie des lieux. Corneille, Flaubert, Maeterlinck ».