« Quand je repense aujourd’hui à la fin de 2019, je me rappelle un mélange de fatalité et de lassitude, comme si la désillusion avait désormais imprégné les tissus cérébraux de chaque individu. » (p. 294, trad. Nathalie Bauer)

C’est un homme qui parle, qui nous parle. Un contemporain.

Il raconte, se raconte, et nous raconte. Un récit intime, singulier, qui se déploie en universel. Sa réflexion chemine au quotidien, au fil de rencontres de hasard ou de vieilles connaissances, de conversations, d’évènements, de choix et de remords.

On le suit comme dans un conte de quête, ponctué de personnages aussi improbables qu’inattendus. Comment vivre aujourd’hui entre deux désastres ? Faire un objet d’étude du premier, et regarder de pleine face sans déni le second, inéluctable.

Un livre comme une rencontre qui bouleverse désormais notre existence.