Les librairies indépendantes, des "moteurs culturels" en Angleterre

Une étude en date du 13 septembre 2024, menée par la Booksellers Association, à la demande de l’Art Council England (organisme public non ministériel indépendant du ministère de la Culture, des Médias et des Sports), démontre « l’étendue et la profondeur des contributions des librairies dans la culture et la société ».

Pour ce faire, les analystes ont envoyé un questionnaire à compléter en ligne à toutes les librairies indépendantes d'Angleterre. Plus de 160 commerces se sont prêtés au jeu, et 26 d’entre elles ont poussé l’expérience plus loin, en acceptant une interview plus longue avec les chercheurs.

Un moteur culturel...

Cette étude révèle que 92 % des librairies indépendantes en Angleterre organisent des événements autour du livre et de la lecture, au niveau local, qu’il s’agisse de clubs de lecture, rencontres littéraires, ou festivals. 65 % d’entre elles sont d’ailleurs investies dans les festivals littéraires locaux, quand 27 % organisent leurs propres salons.

Au total, plus de la moitié des librairies indépendantes disent organiser au moins 20 événements par an : une production culturelle précieuse pour les résidents alentour.

Graphique réalisé par la Booksellers Association

... pour la jeunesse

Si la moyenne d’âge des lecteurs réguliers participant à ces manifestations est d’environ 43 ans, les librairies indépendantes ont à cœur de soutenir la jeunesse. Elles sont un véritable pilier culturel pour les jeunes, mais également pour les établissements qui garantissent leur éducation : 40 % d’entre elles donnent des ouvrages aux collèges et lycées de proximité.

De même, 40 % des libraires donnent de leur temps aux écoles, et font la lecture aux plus jeunes enfants. Près de la moitié des librairies organisent des clubs de lecture avec ces mêmes enfants, pour les sensibiliser aux livres et cultiver leur goût pour la pratique.

Comment financer les coûts ?

Reste la question économique. Les données recueillies montrent que ces coûts sont majoritairement supportés par les librairies elles-mêmes, ou par les participants. Seuls 11 % des événements bénéficient d’un financement intégral de partenaires. Pour continuer leurs activités, 69 % des librairies optent pour un système de billetterie, et 52 % proposent une formule combinant billet et livre.

L’étude souligne cependant les difficultés financières auxquelles ces commerces sont confrontés, freinant le développement de ces rencontres. Les freins identifiés comprennent le manque de personnel, de temps, les frais de location des lieux, les coûts de publicité et l’absence de sanitaires accessibles aux personnes handicapées.

Les professionnels ont ainsi eu l’occasion de soumettre leurs idées pour aider à résoudre cette problématique. L’étude suggère l’octroi de subventions ciblées, qui permettraient aux librairies de libérer du temps, notamment grâce à des détachements à court terme. Une autre piste envisage de soutenir les « points chauds » de librairies indépendantes, pour créer des « consortiums » capables de mettre sur pied des festivals littéraires.

"Qu'est-ce qui vous aiderait à organiser plus d'événements ?"/ Booksellers Association

Développer le territoire local

Au-delà de leur rôle culturel, ce réseau de librairies indépendantes s’impose comme un véritable moteur économique pour les villes qui les accueillent. L’étude démontre que 99 % de ces établissements contribuent à renforcer l’attractivité économique de leur centre-ville. Un chiffre en grande partie dû aux 77 % de librairies qui s’engagent activement dans des partenariats avec les collectivités locales.

L’enquête souligne également des initiatives concrètes qui dépassent largement la simple activité commerciale. Certaines librairies ont, par exemple, offert des ordinateurs portables aux écoles de leur quartier, participé à des projets d’embellissement urbain, mis en avant d’autres commerces sur les réseaux sociaux, ou encore soutenu des groupes vulnérables au sein de la communauté.

Crédits image : Nigel Beale / CC BY-NC-SA 2.0