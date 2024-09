Refaire Le Monde : la programmation du Festival de la Francophonie à Paris

Intitulée Refaire le monde, cette manifestation est une invitation à découvrir les cultures et les sociétés francophones et à rencontrer des personnalités, qui inventent et bâtissent la francophonie d’aujourd’hui et de demain. Le Festival de la francophonie est lancé à l’occasion de la tenue du XIXe Sommet de la Francophonie qui sera accueilli en France les 4 et 5 octobre prochains. Il se tiendra à Paris et dans de nombreux lieux partenaires.

Le festival propose une large programmation avec exposition, concerts, débats, performances, spectacle vivant, rencontres littéraires, humour, conversations, projections de films, gastronomie, ateliers de pratiques culturelles et rencontres avec de nombreuses personnalités francophones venues du monde entier seront au programme de ces journées effervescentes.

Du 2 au 6 octobre à Paris, les participants pourront assister à des discussions, rencontres, ateliers interactifs avec des auteurs francophones venus des quatre coins de la planète, dont Marguerite Abouet (Côte d’Ivoire), Djaïli Amadou Amal (Cameroun), Eric Chacour (Canada/Québec), Kev Lambert (Canada), Barbara Cassin (France), Zineb Mekouar (France/Maroc), Marcelino Truong (Philippes/France), et bien d’autres écrivains d’horizons plus ou moins lointains.

Ces auteurs seront réunis pour raconter leurs histoires, leur exil, leur écriture et la construction de leur œuvre francophone, au-delà des continents.

Une grande librairie éphémère francophone s’installe dans l’espace forum de la Gaîté Lyrique avec près de 5 000 livres. Au sein de la Grande Librairie Francophone, 2000 livres d’éditeurs du Québec, d’Asie, du Maghreb, d’Afrique subsaharienne, de Suisse et de Belgique, jamais présentés en France et sélectionnés par les libraires membres de l’Association internationale des libraires francophones, avec l’appui de l’Alliance Internationale de l’Edition indépendante.

Près d’une centaine d’éditeurs dont les ouvrages sont pour la plupart introuvables en France auront une vitrine au cœur de Paris : entre autres, les éditions Goutte Lettres d’Haïti, les éditions Le Fennec du Maroc, Dodo Vole de La Réunion, Akoma Mba du Cameroun, Eburnie de Côte d’Ivoire, Graine de pensée du Togo, Bénin-Livre du Bénin, Sipar du Cambodge, Les éditions du Noroît, Léméac ou Boréal pour le Québec.

Une quinzaine de libraires venus du Cambodge, du Chili, de Côte d’Ivoire, du Bénin, du Niger, de Madagascar, du Liban, du Maghreb, d’Haïti, de Belgique ou d’Autriche seront présents dans la librairie du festival pour mettre ce fonds en valeur.

Refaire Le Monde propose également des ateliers littéraires pour tous les âges, vous pourrez retrouver par exemple « l’Atelier de Grammaire ludique » où les participants seront invités à s’interroger sur leurs propres pratiques et sur ces fameuses règles qu’on retient parfois sans réfléchir, et sur leurs non moins fameuses exceptions.

Un atelier proposé par Anne Abeillé, Professeure à l’Université Paris Cité, codirectrice de la Grande Grammaire du français, avec Suzanne Lesage, maître-assistante à l’Université de Fribourg.

Crédits photo : Refaire Le Monde