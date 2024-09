Tintin (enfin) traduit dans toutes les langues régionales de France

Cette édition, prévue pour mi-novembre, est portée par l’association La Maison du Folklore de Champagne, installée à Ailleville dans l'Aube : « Dans l’absolu, des gens qui parlent couramment le champenois, il n’y en a plus », déplore Brice Roborel de Climens, président de l’association, auprès de France 3 Grand Est.

Toutefois, certains passionnés continuent de faire vivre cette langue, comme Bernard Poplineau, l’Ardennais, Dominique Richard, président d’honneur de l’association, ou encore Jean-Louis Daudier. Ensemble, avec les bénévoles, ils ont permis à ce projet de voir le jour.

« Su s’joque »

Pour cette adaptation, le président a choisi de mettre en avant le patois de la Côte des Bar, région où se trouve la Maison du Folklore : « Le projet a germé ces deux dernières années, mais la traduction en elle-même a pris six mois. Normalement, il faut cinq à dix ans », partage encore Brice Roborel de Climens, kinésithérapeute ostéopathe de profession, non sans fierté.

Le coût du projet s’élève à 30.000 €, avec une subvention de 21.000 € apportée par la Région Grand Est et l’Union Européenne. Le tirage est limité à 3000 exemplaires, avec un prix de vente à 13,50 €. Ils sont actuellement imprimée à l’Imprimerie de Champagne, installée à Langres, en Champagne-Ardenne.

Un glossaire de 17 pages sera disponible à la fin de l’album, expliquant les mots les plus difficiles à comprendre, comme « agace » (pie), « su s’joque » (perchoir à pie) ou encore « entousse » (entorse).

Et sinon, pourquoi traduire Les Bijoux de la Castafiore pour cette première adaptation ? « C’est l’album le plus franchouillard, les mots sont faciles à traduire. Ces raisons en font d’ailleurs l’album le plus adapté en langues régionales en France, 80 versions existent », répond Brice Roborel de Climens.

Grâce aux bénéfices tirées de Los oreries d’lai Castafiore, et en s’appuyant sur la loi Molac de 2021 - qui permet l’apprentissage des langues régionales à l’école -, le président de l'association souhaite créer un « support pédagogique et interactif ». Un projet qui inclut la création d’une bande dessinée qui raconte l’histoire du chat Popy et d’un rat, qui s’exprimeront en champenois.

Elle serait alors distribuée dans les établissements scolaires de l’académie de Reims pour sensibiliser les élèves à cette langue régionale longtemps ignorée, l'apprentissage des langues régionales ayant été interdit à partir de la IIIe République, dans un souci d'uniformisation nationale.

La Maison du Folklore de Champagne fondée en 2017, compte 1000 adhérents, et multiplie les initiatives, défend l'identité champenoise à travers divers initiatives : ateliers, musique traditionnelle, concours de danse folklorique et un magazine trimestriel, visant à préserver le patrimoine culturel de la région.

En parallèle, elle nourrit un projet ambitieux pour la commune d’Ailleville : qu'elle devienne le plus beau village de l’Aube... Pour ce faire, 14 chantiers de restauration ont été lancés, utilisant des techniques anciennes pour restaurer l'éclat de ce village viticole du XIXe siècle.

Crédits photo : Casterman