La plus petite librairie du monde est réservée aux tout-petits

Il faut montrer patte blanche, et surtout petit gabarit, pour entrer dans la plus petite librairie du monde, que l'on trouve à Maebashi, au Japon. Dans cette cabane de bois aux modestes dimensions (1,2 m2 au total), on a néanmoins le choix entre quelque 300 livres, que les plus jeunes lecteurs et lectrices peuvent parcourir sans craindre d'être influencés ou conseillés par de pénibles adultes.

Petite taille, grandes ambitions

Inaugurée en septembre 2023, la « minuscule minuscule librairie », comme le souligne son propre nom, a été créée par la société Sowa Delight, une compagnie d'électricité. La petite boutique se trouve dans un parc à proximité d'une des infrastructures centrales du groupe, déjà doté de plusieurs équipements, notamment une ferme pédagogique et des trampolines.

« Quand des enfants choisissent un livre, les adultes peuvent intervenir et influencer leurs décisions », remarque Shingo Watanabe, président de Sowa Delight, auprès de Japan News. « Je me suis dit : “Eh bien, créons une librairie dans laquelle les adultes ne peuvent pas entrer.” »

Avec son allure de cabane de jardin, la petite librairie ne peut accueillir qu'un ou deux jeunes clients à la fois. L'éclairage est assuré par une petite lampe alimentée grâce à l'énergie solaire. On trouve tout de même plusieurs centaines d'ouvrages entre ses murs, ingénieusement stockés. Lorsqu'un enfant a mis la main sur son futur livre favori, il peut actionner une cloche, pour qu'un adulte lui permette de régler avec son argent de poche — ou celui de ses parents —, puisque seules les espèces sont acceptées.

Longue histoire

Conçue par le cabinet d'architectes Yanai, la librairie a été construite à l'aide du bois d'un cèdre centenaire, autrefois dressé dans le temple Miyosawa-Akagi, à Maebashi. Quand le temps le permet, le toit peut s'ouvrir, afin de gagner un peu d'espace.

Le 23 décembre 2023, la boutique a battu un record, celui de la plus petite librairie au monde, certifié par Guinness World Records. La « minuscule minuscule librairie » a ainsi devancé une enseigne portugaise, de 4 m2 seulement.

La distinction reçue par le lieu est venue illustrer l'idée de Shingo Watanabe, selon laquelle « même le plus minuscule organisme fait partie d'un écosystème et se retrouve connecté à l'ensemble de l'univers », souligne Mebuku. De l'infiniment petit à l'infiniment grand, en somme...

Photographie : Sowa Delight