Le Prix Roberval 2024 dévoile sa sélection finale

Le Prix Roberval, concours international annuel organisé par l’Université de Technologie de Compiègne (UTC), récompense des œuvres de vulgarisation technologique en langue française dans cinq catégories : enseignement supérieur, grand public, télévision, jeunesse et journalisme scientifique.

Au cours de l’été, les œuvres retenues par le jury en juin 2024 ont fait l’objet d’une étude plus approfondie, menée par des experts et des membres du jury pour les catégories enseignement supérieur et jeunesse, et par l’ensemble du jury pour les catégories grand public, télévision ainsi que journalisme scientifique et technique. À l’issue de cette réflexion, 20 œuvres ont été désignées finalistes de la 37e édition du Prix Roberval 2024.

Composé d’académiques, d’industriels et de spécialistes de la médiation scientifique, le jury de cette 37e édition est présidé par Claire Rossi, directrice de l’Université de Technologie de Compiègne. Elle est entourée de Luc Alba, Élisabeth Brunier, Évelyne Garnier-Zarli, Daniel Kaplan, Mohamad Khalil, Catherine Langlais, Jeannita Richard, Jacqueline Stubbe et Nathalie Verbruggen.

Catégorie « Journalisme scientifique et technique »

La voie quantique est ouverte (ou pas), Marine Corniou (magazine Québec Science)

Comment dompter un algorithme ?, Huma Khamis (Radio Télévision Suisse)

Ressources minérales : La chimie à l’œuvre pour sécuriser les approvisionnements de l’industrie, Alexane Roupioz (L’Usine Nouvelle)

Voyage au cœur de l’ordinateur quantique, Evrard-Ouicem Eljaouhari (Science & Vie)

La Révolution de l’IA générative, Romain Raffegeau (Science & Vie Junior)

Catégorie « Enseignement supérieur »

Imager l’invisible avec la lumière, Cathie Ventalon et Sylvain Gigane (EDP Sciences)

La protection intégrée des cultures, Josée Fortin, Roger Doucet, Onil Samuel (Berger)

Modèles et imperfections des procédés continus en régulation, Michel G. Bérard (JLE/Reynald Goulet Inc)

Catégorie « Grand Public »

Les cellules buissonnières, Lise Barnéoud (Premier Parallèle)

Histoire cachée de l’aviation – Comment les aéronefs ont évolué depuis les origines, Michel Bénichou et Jacques Guillem (Casa)

Le verre, un matériau éternel, Didier Roux (EDP Sciences)

Voyage au bout de l’IA – Ce qu’il faut savoir sur l’intelligence artificielle, Axel Cypel (De Boeck Supérieur)

Catégorie « Télévision »

Le Génie Romain, Hugues Demeude, François Guillaume et Herlé Jouon (Grand Angle Productions)

Les souterrains de Paris – Une techno XXL, Samuel Kissous, Fabrice Frank, Timothée Dereix (Pernel Média, RMC Découverte)

TGV-M, la technologie du nouveau fleuron de la SNCF, Abdel Mostefa (RMC Films et RMC production, RMC Découverte)

Tour, Ponts, Gares : Le génie de Gustave Eiffel révélé, Thierry Fessard et Hugo Hernandez (RMC Production et Kwanka, RMC Découverte et Histoire TV)

Catégorie « Jeunesse »

Quand part-on explorer à nouveau la Lune ?, Agnès Vandewiele et Nicolas Treve (Éditions Gulfstream)

Copain des robots, Natacha Scheidhauer (Milan Jeunesse)

Les superpouvoirs des animaux marins, Maud Fontenoy (Nathan)

EPIKIDIS – Les smartphones et le making-of, découvrez l’envers du décor de l’émission, Arnaud Stiepen et Jessy Rahier (VEDIA – Urbain Ortmans)

Géré par le pôle des Cultures Scientifique, Technique et Industrielle (CSTI) de l’Université de Technologie de Compiègne (UTC), dirigé par le professeur Karim El Kirat, ce concours est soutenu par plusieurs institutions, dont la Délégation générale à la langue française et aux langues de France (DGLFLF), Sorbonne Université et l’Académie des technologies.

Le jury, présidé par Claire Rossi, directrice de l’Université de Technologie de Compiègne (UTC), réunit des universitaires, industriels et experts de la diffusion scientifique.

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones