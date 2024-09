Du Far West à Christie's : Lucky Luke en 50 planches originales

Lucky Luke, le personnage phare auquel Maurice De Bevere (1923-2001), plus connu sous le pseudonyme de Morris, a consacré sa vie et toute sa production créative, sera présenté pour la première fois dans une salle de vente. Un événement d'échelle mondiale pour le « cowboy solitaire ».

Hormis la grande rétrospective qui lui fut consacrée en 2016 par la Cité Internationale de la Bande Dessinée et de l’Image à Angoulême, Lucky Luke a rarement été exposé hors de ses albums. En période où le Centre Pompidou fête « La BD à tous les étages », cette vente aux enchères marque le point d'orgue des célébrations du centenaire de Morris, débutées en décembre 2023 avec sa rétrospective à la galerie Huberty et Breyne à Bruxelles.

La cession de ces 50 pages originales, précédée d'une exposition publique chez Christie’s à Bruxelles du 9 au 10 octobre, Genève du 22 au 24 et du 9 au 15 novembre à Paris, offre une occasion unique pour les amateurs et collectionneurs de redécouvrir la trajectoire d’un pionnier de la bande dessinée. Cette rétrospective matérialise l'œuvre de l'un des géants du neuvième art, expression forgée par Morris lui-même.

Les estimations pour chacune des pages varient entre 20.000 et 70.000 €, pour un total estimé entre 2,4 et 3,4 millions €. Parmi toutes les pages conçues par Morris de 1947 à 2001, peu ont été exposées au public. L'exposition et la vente à Paris offrent ainsi un aperçu exceptionnel du style de Morris.

Christie's.

Morris, un géant du 9e art

Méthodique, extrêmement rigoureux et doté d'un style inimitable : admirer une des pages originales de Morris, c’est reconnaître la flexibilité extraordinaire du dessin, l’utilisation parcimonieuse du trait pour un impact maximal, la décomposition précise des mouvements, l’habileté remarquable avec le noir et blanc, et les silhouettes expressives caractéristiques.

Comme d’autres auteurs de sa génération, Morris a commencé par rêver de bandes dessinées et a vécu aux États-Unis où il rencontra René Goscinny, qui scénarisera près de la moitié de ses albums. Toute sa vie, il s’est dédié exclusivement à son personnage fétiche, devenant l’un des rares auteurs à consacrer toute son énergie à un unique héros : Lucky Luke.

Les aventures de Lucky Luke ont été publiées pour la première fois en 1946 sous le titre Arizona 1880. Le premier album complet est paru en 1947, suivi de 71 autres durant la vie de Morris. Les 50 pages mises en vente proviennent de presque autant d'albums différents.

Crédits photo : Détail de la page 44 de l'album de Sarah Bernhardt (Estimé 20.000 -30.000 €) / Christie's.