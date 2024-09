Massimo Colella : "Cette prise de conscience doit venir d’en bas"

Federica Malinverno : En Italie aussi, peut-être, il existe une demande pour une information différente, plus lente, consacrée à l’analyse et à la recherche approfondies, et lorsque les abonnés s’abonnent à votre revue, ils s’abonnent également à un type d’éthique...

Massimo Colella : La plupart de nos abonnés connaissent notre ligne éditoriale, l’effort que nous faisons, même sur le plan éthique, au niveau des contributions, c’est-à-dire de la rémunération des auteurs. Nous sommes l’éditeur qui rémunère le mieux les auteurs en Italie.

Ceux qui nous soutiennent le font aussi parce que nous essayons de changer les mentalités, non seulement en termes de contenu, mais aussi en termes d’engagement pour la rémunération des auteurs. En France, les auteurs de BD sont rémunérés de manière équitable. Nous avons fait d’autres choix éthiques importants, comme ne pas avoir de publicités et ne pas être sur Amazon.

Quelle est votre relation avec la Revue Dessinée, compte tenu également de l’existence, comme nous l’avons vu, de différences considérables entre les mondes italien et français de la bande dessinée ?

Massimo Colella : Dans chaque numéro de la Revue Dessinée Italia, il y a au moins une histoire française, et parfois aussi des chroniques. La Revue Dessinée (RD) est un modèle pour nous, mais il y a aussi des différences. Les rédacteurs en chef de la RD ont une approche beaucoup plus journalistique que la nôtre. Pour notre part, nous avons une approche un peu plus légère, avec des enquêtes moins denses, parce que nous pensons que le public italien doit être habitué à ce type de lecture.

Nous essayons de développer davantage l’empathie et l’aspect émotionnel. Mais l’inspiration du RD est visible dans de nombreux aspects, par exemple dans l’idée de rendre les volumes monothématiques. Enfin, nous avons beaucoup d’interactions, je rencontre fréquemment les éditeurs de la RD, par exemple.

Vous avez tenté de transposer en Italie un projet d’origine française, tout en l’adaptant. Si l’on pense au mouvement inverse, à la traduction en français et à la présence à Paris d’auteurs italiens, comment voyez-vous ce phénomène ? Les auteurs italiens ont-ils enrichi le panorama français ?

Massimo Colella : La bande dessinée italienne est prise en considération en France depuis des années. Il suffit de penser à des noms comme Gipi, Manuele Fior, Lorenzo Mattotti, Piero Macola, Luigi Critone... Ils ont enrichi la scène de la bande dessinée sur le plan esthétique, parce que, à mon avis, dans la bande dessinée italienne, le style est plus varié, l’identité de l’auteur plus marquée, alors que le modèle français me semble plus formaté.

Les auteurs étudient dans des écoles et ont une approche narrative, il y a donc beaucoup plus d’homogénéité même dans les styles, dans le type de bandes dessinées que l’on fait en France et qui se vendent assez bien. En Italie, comme il n’y a aucune garantie de pouvoir vivre de la bande dessinée, les auteurs sont beaucoup plus libres et il y a à mon avis plus d’expérimentation. Pour percevoir cette nouveauté, il faut parfois se plonger davantage dans les bandes dessinées indépendantes, underground et autoproduites.

Étant donné qu’en France, on entre plus rapidement sur le marché, dans le mainstream, les auteurs et les éditeurs ont peut-être tendance à reproduire les schémas, en somme, de ce qui marche, de ce qui se vend, de ce qui se publie. Depuis une dizaine d’années, la bande dessinée italienne s’est affirmée tant en France qu’en Italie, notamment avec Gipi, Manuele Fior, Lorenzo Mattotti et bien d’autres, qui ont ouvert la voie.

Au-delà de la singularité des voix italiennes, pensez-vous qu’il existe un modèle de bande dessinée à l’italienne en France, dans la perception des éditeurs, ou du public ?

Massimo Colella : Je ne vois pas de phénomène, de tendance de groupe de la bande dessinée à l’italienne en France : c’est difficile à identifier en raison de la grande hétérogénéité des auteurs. Donc, à mon avis, les éditeurs français recherchent des auteurs individuels.

Même en France, je ne pense pas qu’il y ait un type de bande dessinée à la française, mais des identités et des projets liés à des auteurs, qui les portent vers l’avenir. En Italie, le modèle Bonelli adopte un style reconnaissable, mais il s’agit d’un type de production différent.

Entre la bande dessinée d’auteur et la bande dessinée plus populaire, peut-être liée à des marques telles que Bonelli, laquelle s’exporte le mieux, selon vous ?

Massimo Colella : À mon avis, la bande dessinée d’auteur s’exporte mieux. Par ailleurs, en France comme en Italie, lorsque les auteurs se spécialisent dans différents types de BD, comme la BD médiévale ou historique, ils ont du mal à se détacher de ce type de production et à faire autre chose. Et comme les séries marchent mieux en France qu’en Italie, ce phénomène y est plus marqué.

De nombreux dessinateurs italiens trouvent du travail en France. Cela dépend-il du développement plus important du marché de la BD ?

Massimo Colella : Certainement. En France, les grands éditeurs ont les moyens d’investir dans de nouveaux auteurs, parce que le marché est plus grand. Les éditeurs français savent qu’il y a beaucoup de talents en Italie qui viennent régulièrement en France et suscitent beaucoup d’intérêt. En Italie, il y a un manque de ressources pour investir et les premiers auteurs acceptent des salaires très bas et des tirages faibles. Le système est bloqué, donc les dessinateurs vont souvent en France pour vivre de leur travail.

En France, de nombreux succès d’édition, qu’il s’agisse de fiction ou de non-fiction, sont souvent traduits en bandes dessinées. Cette tendance arrivera-t-elle en Italie également ?

Massimo Colella : En Italie, il n’y a pas de réflexion de ce type parce qu’il n’y a pas encore de public et de marché pour de telles initiatives. Mais le potentiel est là : si cela peut se faire en France, pourquoi ne pourrait-on pas le faire en Italie ? Mais, à mon avis, il faut travailler sur l’importance culturelle de la bande dessinée. Il n’y a pas eu la volonté d’essayer de changer la perception de la bande dessinée en Italie, mais il n’y a pas eu non plus la compétence pour le faire.

À mon avis, cette prise de conscience doit venir d’en bas, c’est-à-dire de nous, les éditeurs, car il y a un manque de soutien politique et culturel. Il faut trouver les bonnes histoires et les éditeurs doivent avoir le courage de se lancer. Car le succès de RD en France a montré que c’est une question de courage et d’esprit d’entreprise. En Italie, personne n’a encore essayé, alors nous allons essayer.

Crédits image : Massimo Colella / La Revue Dessinée Italia