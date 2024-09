Des livres pour les écoles d'Italie

Cette campagne, soutenue par le Ministère de la Culture et le Ministère de l'Éducation, vise à renforcer les bibliothèques scolaires. Jusqu'au 14 octobre, les écoles peuvent encore participer, tandis que les moments forts de l'événement se dérouleront du 9 au 17 novembre, période durant laquelle les Italiens sont invités à offrir des livres aux écoles.

Cette année, les "Messagers de #ioleggoperché" seront de retour. Ces ambassadeurs bénévoles se rendront dans les librairies pour promouvoir la lecture et conseiller des livres à offrir. L'édition 2024 met également un accent particulier sur les régions du Sud, où un prix supplémentaire sera décerné aux écoles les plus engagées dans le concours créatif.

« Nous mobilisons ces territoires pour encourager leur participation et y faire naître et grandir des bibliothèques scolaires, véritables pôles sociaux et éducatifs essentiels à toutes les étapes du développement des enfants et des jeunes, constituant un investissement pour l’avenir de notre pays », a souligné le président de l’AIE, Innocenzo Cipolletta.

Et d'ajouter : « “Le futur commence avec un livre” sera le message de notre nouvelle campagne de communication. Nous voulons donner aux nouvelles générations la capacité de cultiver et de développer — grâce aux livres — la curiosité, l’imagination et la pensée libre, indispensables pour affronter l’avenir. »

Enfin, le projet #ioleggoperchéLAB-NIDI, soutenu par la Fondation Cariplo, s’adresse aux tout-petits. Plus de 350 crèches dans des zones fragiles recevront une sélection de livres adaptés aux enfants de 0 à 3 ans, afin de favoriser l'éveil à la lecture dès le plus jeune âge.