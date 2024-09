La Slovaquie envisage de taxer les lecteurs pour redresser ses finances

Le ministre des Finances Ladislav Kamenický ne s'en sort pas. Depuis bientôt une semaine, sa déclaration sur les livres, des biens « qui relèvent des catégories les plus aisées de la population » selon lui, le poursuit. Il est accusé par l'opposition, par les professionnels du secteur et même par le président de la République de négliger l'accès à la culture et à l'éducation au profit de l'équilibre économique.

Confrontée à une situation économique très délicate, la Slovaquie fait l'objet d'une procédure de la Commission européenne pour déficit public excessif — au même titre que la France. Le ministère des Finances a donc planché sur une série de mesures pour retrouver l'équilibre, dont la hausse de la taxe sur la valeur ajoutée appliquée aux livres, de 10 à 23 %.

Des paroles « mal interprétées »

Dans un premier temps, les explications de Ladislav Kamenický ont plus choqué que la proposition elle-même. Le 17 septembre dernier, lors d'une conférence de presse, il a justifié une hausse de la TVA sur le livre en soulignant que ces biens étaient surtout par les catégories sociales les plus aisées de la population.

Face au tollé suscité par son analyse, Kamenický a tenté de sauver les meubles, sans vraiment revenir sur un postulat quelque peu contestable. « J'ai indiqué que les données montraient que les individus ayant les plus hauts revenus dépensaient plus d'argent pour s'acheter des livres. Je n'ai jamais dit que les personnes avec des revenus plus faibles n'avaient pas besoin de livres », a-t-il lancé, rapporte l'agence TASR.

Une telle hausse de la TVA ferait de la Slovaquie le deuxième pays avec la taxe la plus importante sur le livre, juste derrière le Danemark, qui lui applique un taux de 25 %. Mais, dans le pays scandinave, le pouvoir d'achat n'a rien à voir avec celui des Slovaques, soulignent les détracteurs du gouvernement de Robert Fico.

Un étrange raisonnement

Le manque de crédibilité de l'analyse du ministre des Finances a été renforcé par l'évocation de données traitées par l'Inštitút finančnej politiky (Institut d'études financières), une agence d'analyse au service du ministère. Or, comme l'a révélé Aktuality, les informations collectées sur le sujet sont en cours d’étude par ces services...

Parmi les sources citées par Ladislav Kamenický, un document de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) publié en 2014, intitulé The Distributional Effects of Consumption Taxes in OECD Countries (Effets redistributifs des impôts sur la consommation dans les pays de l'OCDE).

Cette étude note en effet que, en Estonie, « les ménages qui dépensent le moins n'achètent presque pas de livres ». Un constat effectué dans le cadre d'un travail consacré aux effets redistributifs, afin d'optimiser l'équité sociale au sein d'une société, et pas vraiment dans une logique de redressement des finances publiques...

Par ailleurs, l'opposition au gouvernement de Robert Fico n'a pas manqué de relever la contradiction : le ministère des Finances note que les citoyens aux revenus les plus faibles ont un accès réduit aux livres, tout en suggérant une mesure fiscale dont le premier effet sera d'augmenter considérablement le prix des ouvrages.

Ladislav Kamenický avait toutefois précisé que sa proposition ne concernait pas les manuels scolaires, pour lesquels le taux de TVA serait même réduit, passant de 10 à 5 %. Et d'autres biens verraient leurs taxes diminuer, notamment la nourriture (de 10 à 5 %, ou de 20 à 19 % selon le taux appliqué actuellement).

Des effets négatifs

Proche allié de Robert Fico, le président de la République slovaque Peter Pellegrini n'a pas hésité, pour autant, à prendre ses distances avec la proposition du ministre de Finances. D'une manière tout sauf subtile, d'ailleurs, en posant avec un livre ouvert entre les mains, pour une publication sur le réseau social Facebook.

« [R]ien ne peut remplacer le sentiment d'entrer dans une bibliothèque, d'y choisir un livre, de respirer son parfum et d'apprécier son texte ou d'apprendre quelque chose », a souligné le chef d'État. « Un État qui prête attention aux conditions sociales devrait proposer un cadre dans lequel l'éducation, y compris par l'intermédiaire des livres, soit aussi accessible que possible et que tout le monde ait les mêmes chances de réussite dans la vie. »

Juraj Heger, à la tête de l'Association des éditeurs et des libraires slovaques, a avancé auprès du Guardian qu'une telle mesure aurait des effets dévastateurs pour la chaine du livre : « Le marché est petit en Slovaquie, tout petit, avec un chiffre d'affaires annuel autour des 100 millions €. » À titre de comparaison, il était de 2,9 milliards € pour l'édition française en 2023.

Une telle hausse « réduirait le nombre d'acheteurs de livres, et le gouvernement ne tirerait qu'une faible somme de cette mesure », assure-t-il au Guardian. Un certain nombre d'éditeurs prorusses, dont les idées correspondent pourtant à celles de Robert Fico et de son gouvernement, ont aussi pointé « la fourberie et la petitesse » de la proposition.

Autres victimes collatérales, les bibliothèques : Tomáš Štefek, directeur du réseau des établissements de Bratislava, assure qu'une hausse des prix des ouvrages limiterait les possibilités d'acquisition. « Ces cinq dernières années, nos budgets pour les collections ont légèrement augmenté, mais nous achetons de moins en moins de titres, car leurs prix sont en hausse, même sans hausse de la TVA », explique-t-il auprès de SME.

Par ailleurs, la tendance à l'austérité du gouvernement laisse craindre un coup de rabot sur les subventions de l'État, contraignant un peu plus les budgets.

Certains Slovaques, face à la polémique, préfèrent considérer la proposition saugrenue avec humour. L'acteur et animateur Štefan Martinovič l'a ainsi tourné en dérision en posant devant sa bibliothèque au son de « Money Money Money », du groupe ABBA...

Ce n'est pas gagné...

Si le gouvernement slovaque n'abandonne pas cette hausse de la TVA sur le livre, il faudra encore la faire adopter par le Parlement. Ce dernier compte 150 membres, dont 79 membres de la coalition gouvernementale. L'écart est donc serré avec l'opposition (71 membres), d'autant que la proposition est loin de faire l'unanimité.

La distance prise par le président de la République pourrait priver le SMER-SD (parti de Robert Fico) d'une bonne part de ses soutiens, tandis que Roman Michelko, membre du troisième parti de la coalition (SNS, extrême droite) et président du comité parlementaire de la Culture et des Médias, l'a publiquement critiqué en la comparant à une prise de contrôle digne de l'ère communiste.

Enfin, en cas d'adoption, la loi devrait encore être signée par le président de la République Peter Pellegrini, qui pourrait facilement s'y opposer et ainsi redorer son image auprès de la population, au passage...

Photographie : Des livres slovaques (illustration, Bratislavský kraj (BSK), CC BY 2.0)