Qui pour diriger l'administration et le personnel de la BnF ?

Marianne Lucidi sera-t-elle prochainement confirmée à son poste de directrice générale de la Bibliothèque nationale de France ? Le Journal officiel du 21 septembre dernier fait en tout cas état de la vacance prochaine de l'emploi de directrice de l'administration et du personnel, qu'elle occupe depuis un peu plus de deux ans.

Placée sous l'autorité du président de la BnF, Gilles Pécout, la directrice de l'administration et du personnel est aussi directrice générale adjointe de l'établissement patrimonial, et rapporte de son action au directeur général.

[Elle] est responsable de la programmation budgétaire de l'établissement et veille à la mise en œuvre et au suivi de l'exécution budgétaire. Elle assure le traitement des questions juridiques et le respect des règles et procédures et de la commande publique. Elle élabore le schéma pluriannuel de stratégie immobilière, gère les bâtiments, équipements et moyens techniques des divers sites de la BnF et veille à leur renouvellement. Elle assure la sécurité des bâtiments, des installations et des personnels. Elle anime et coordonne les projets relatifs à la responsabilité sociale et environnementale de l'établissement. En outre, elle exerce une mission transversale de développement des ressources propres de la BnF.

– Descriptif du poste de directrice de l'administration et du personnel de la BnF