Rudolf Turkey : un manga qui fait la part belle aux milieux interlopes

Bienvenue dans le monde déjanté de Rudolph Turkey, un seinen qui ne manque pas de piquant ! L'histoire se déroule dans un univers où le quotidien est tout sauf ordinaire. Imaginez un mélange de réalisme et de fantaisie, où les situations les plus banales prennent des tournures inattendues et hilarantes. Ce cadre unique permet aux personnages de naviguer entre des défis absurdes et des moments de profonde réflexion, tout en gardant une bonne dose d'humour.

Un personnage haut en couleur qui traverse des aventures étonnantes

Notre héros, Rudolph Turkey, est un personnage haut en couleur. Avec son allure décontractée et son sens de l'humour décapant, il est toujours prêt à affronter les défis les plus farfelus. Rudolph est un expert en improvisation, capable de transformer les situations les plus désespérées en opportunités de rire et de réflexion. Son charisme et son esprit vif en font un leader naturel, même dans les moments les plus chaotiques.

Proposé d’abord entre octobre 2012 et décembre 2017 dans le magazine Harta, la version française a été éditée par Komikku Éditions à partir d’octobre 2014. La série originale compte six volumes, mais la traduction française s’arrête, de façon regrettable, au cinquième tome. Pourtant, de nombreuses critiques se sont montrées élogieuses du côté de l’Hexagone pour une série qui a de quoi séduire et divertir un large public par son rythme soutenu et ses scènes très visuelles et des plus réussies, avec un côté un peu old school qui peut rappeler aussi l’univers des comics.

Les Etats-Unis version western moderne

Le cadre choisi par la mangaka Hiroko Nagakura est celui des Etats-Unis, mais dans les années 50. Cela nous plonge dans une atmosphère bien sombre, au sein d’une ville appelée Gond Land. C’est là loin d’être un paradis, mais un lieu de débauche où tous les coups sont permis, ainsi que toutes les dépravations. Le casino, et les jeux d'argent en général, tiennent une place prépondérante dans les aventures des personnages. Si l'on peut sans peur aujourd'hui jouer sur les sites de casino crypto, dans l'univers de Rudolph Turkey, les risques sont nombreux, et il ne vaut pas toujours mieux croiser les tenanciers des établissements de nuit aussi réputés que mal fréquentés.

Le personnage principal, Rudolph Turkey, dont nous suivons la destinée n’est autre que l’adjoint au maire. Il doit faire avec tous les ennemis qu’il s’est créé au fil du temps. Cependant, pour se réjouir, il peut faire confiance aux immenses richesses qu’il a pu acquérir grâce à sa position importante dans cette métropole du crime. A ses côtés, on découvre ses deux secrétaires qui valent aussi le détour : Momoko Kamogawa et Aigue-Marine.

Des secrétaires qui promettent bien des histoires

Momoko Kamogawa, secrétaire en chef de Rudolf et collègue d'Aigue-Marine, est une jeune femme de 22 ans au physique délicat, typique de ses origines japonaises, avec une silhouette menue et de longs cheveux noirs attachés qui encadrent son visage. Derrière son apparence juvénile se cache une personnalité affirmée, prête à exprimer ses critiques sur les méthodes de son patron, même si elle lui reste inébranlablement fidèle. Momoko nourrit secrètement des sentiments amoureux pour Rudolf, bien qu'elle préfère les taire.

Elle se distingue par une grande endurance à l’alcool, contrairement à son collègue Aigue-Marine. Diplômée d’une prestigieuse université américaine, elle a été choisie comme première secrétaire pour ses compétences aussi bien en arts martiaux qu’en gestion de l'information. Fille de Sakurako Kamogawa, une figure puissante du monde des yakuzas, elle a noué une amitié avec Lapin après l’avoir sauvée. Bien qu’elle aime Rudolf, elle choisit de mettre de côté ses sentiments pour ne pas perturber l'équilibre du « couple ». Elle déteste qu’on la prenne pour une enfant ou que l’on fasse des remarques sur son apparence physique.

Aigue-Marine, autre secrétaire de Rudolf et collègue de Momoko, est un jeune homme d’environ 19 ans à la silhouette élancée et maladroite. Son visage est marqué par une mèche de cheveux châtains qui cache partiellement un œil marron clair, et une cicatrice impressionnante causée par de l'acide sulfurique, reçue en protégeant Rudolf. Ce jeune homme incarne une dualité troublante : sous une apparence gauche et enfantine, se cache un côté sombre capable de commettre des actes de violence froide et calculée. Sa loyauté envers Rudolf reste néanmoins totale, quelle que soit la personnalité qui prend le dessus. Son comportement dangereux se manifeste principalement sous l’effet de l’alcool.

Le nom « Aigue-Marine », choisi par Rudolf, fait référence à une pierre précieuse symbolisant l’espoir et la jeunesse, qualités qu’il incarne malgré son passé difficile. Ancien orphelin sans nom, Aigue-Marine a grandi dans la rue, survivant en tant que petit voyou. Son destin a basculé lorsqu’il tenta de voler une mallette à Rudolf il y a dix ans, ce qui amena ce dernier à le prendre sous son aile et à le former aux techniques de combat, faisant de lui un expert en armes et en tactiques militaires. Malgré tout, Aigue-Marine finira par trahir Rudolf en lui tirant dessus.

Lapin Cornu : un personnage féminin plutôt décalé

Avec ces deux associés, Rudolf n’est pas au bout de ses peines, et l’on peut plaisamment imaginer la suite et les différents rebondissements de la série. Présentons encore un autre personnage phare de la série, et qui ne laisse pas indifférent notre beau Rudolf, c'est Lapin Cornu. Drôle de nom, vous me direz !

Propriétaire du bar Cat Walk et objet des avances de Rudolf, cette belle blonde aux cheveux courts et aux yeux verts ne passe pas inaperçue. Sa silhouette est marquée par une poitrine généreuse, et elle possède deux grains de beauté distinctifs : l'un sous son œil gauche, l'autre près de sa bouche. Bien qu'elle soit constamment courtisée par Rudolf, elle garde ses distances, consciente de son caractère volage et déterminée à préserver son indépendance.

Son surnom, inspiré du Jackalope, une créature légendaire du folklore américain ressemblant à un lapin doté de cornes, symbolise son esprit insaisissable : visible mais impossible à capturer. D'origine américaine avec un père français, elle a hérité du bar de sa mère trois ans avant le début de l'histoire, peu avant de croiser la route de Rudolf. Bien qu'elle repousse constamment ses avances, elle ne reste pas totalement indifférente au charme du maire adjoint.





Crédits illustration Pexels CC 0