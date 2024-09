Emma Becker : "Être une femme signifie changer chaque jour"

Avec l'écrivaine Daphné Tamage, qui publie en cette rentrée Le retour de Saturne chez Stock, elle a évoqué tous ces plaisirs clandestins pour une femme : « Entre nanas, on a pu parler du désir féminin, mais aussi de ses frustrations et autres empêchements, les multiples freins que les autres imposent, mais surtout que l'on s'impose à soi », décrit Emma Becker.

Les enfants, le mariage, les représentations sociales... « Et cette espèce de syndrome du sauveur. On veut faire au mieux pour ses enfants, mais aussi pour notre amant, la famille, notre carrière... On est toujours en proie à une culpabilité rampante, que tout le monde ait sa part. »

Retrouver l'Amour

Dans Le Mal Joli, - cette souffrance atroce qui s'étire, tout de suite oubliée dès qu'on revoie la personne aimée -, Emma Becker raconte trois saisons de passion avec le dandy érudit et bien né, Nicolas d'Estienne-d'Orves, renommé Antonin dans le roman.

La mariée, et mère de deux jeune enfants, a écrit sur cette histoire à la base pour mettre un peu de distance avec cette passion dévorante : sans miévrerie, et même avec la grande crudité du réel, comme toujours chez l'autrice de La Maison, elle décrit l'attente incessante, le besoin de validation, la charge mentale d'un amour, tout ce qu'une femme ne montre pas, et parfois n'ose se l'avouer...

« J'ai raconté le bordel amoureux, tout ce mélange de pensées et d'émotions, en quoi être une femme signifie changer chaque jour. À travers le sexe et le désir que je décrit précisément, je parle en réalité de nos secrets bien gardés, de notre propre regard sur nous-mêmes. » Emma Becker met les pieds dans le plat, et n'a pas peur de se plonger totalement dans une passion : « Plus j'essaie de contenir un embrasement, plus il s'intensifie, donc je ne le fais pas. Écrire un livre là-dessus, c'était tenter de capturer l'essence de ce désir. »

Dans Le Mal Joli, l'autrice ne craint pas non plus de se dépeindre en mère contrariée par les exigences de ce rôle. Autre thème soulevé par roman, le couple opposé politiquement : « Ça a apporté un attrait exotique supplémentaire au départ, tout ce monde de l'aristocratie de droite, mais ce qu'il reste avec le temps, c'est la complicité, et tout cet indicible, qui n'est que tous ces effluves de mon passé. »

