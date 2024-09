L'Intranquille, librairie au coeur de Livres dans la Boucle

« On participe à l'aventure Livre dans la Boucle depuis notre création, c'était alors encore Les Mots Doubs », partage avec nous Muriel Gallot, libraire au pôle littérature de L'Intranquille, présente depuis le début de l'aventure en 2015, avant une première expérience du côté du livre d'occasion.

Cette année, la librairie ne tenait pas un, mais deux stands, dont un qui se concentrait sur le seul jeunesse. Parmi ses auteurs-invités de cette année, Florence Medina, Lily-Belle de Chollet ou Bertrand Puard : « Pour nous, c'est très important de participer à ce rendez-vous important de la rentrée littéraire, l'occasion de promouvoir des livres à travers un événement fédérateur », développe la libraire.

Elle le constate chaque année : « Le festival est important dans le cœur des gens d'ici. C'est incontournable. »

Avec L'Intranquille, cinq autres structures indépendantes : Grand Forum, Les Sandales d'Empédocle, qui porte cette année, entre autres, l'édition régionale ; Mine de Rien, spécialisée dans la bande dessinée ; Reservoir Books et La Maison du Livre et de la Presse : « Le comité d'organisation réalise un appel d'offres, et à travers différentes réunions tout au long de l'année, les auteurs sont répartis entre les librairies », nous explique Muriel Gallot.

Six structures indépendantes donc, et une qui n'est pas présente, car trop petite : « Sept librairies pour une ville d'un peu plus de 100.000 habitants, ça montre que nous avons de bons lecteurs, de gros lecteurs », analyse la libraire. Autre preuve s'il en faut : les chiffres de l'Intranquille ont été en progression l'année dernière. Plus généralement, « on vit bien côte à côte », assure Muriel Gallot.

En 2022, son propriétaire Michel Méchiet, en poste depuis l'ouverture, a pris sa retraite, et a cédé son rôle à son fils Romain Méchiet, ancien cadre des librairies Payot en Suisse et ex-gérant... des Sandales d'Empédocles.

L’Intranquille, qui s'étend sur 1200 m² en plein cœur de Besançon, offre un vaste choix de plus de 100 000 titres répartis sur cinq niveaux, y compris des rayons dédiés à la papeterie et aux fournitures de beaux-arts. Au dernier étage, un espace café invite à se détendre, tout en profitant de la vue sur la coupole et les expositions temporaires. Son équipe de 25 personnes vous attend, 59 Rue des Granges.

Crédits photo : ActuaLitté (CC BY-SA 2.0)

