Épidémie de vitrines de librairies dévalisées en Italie

Le mystérieux client qui a quitté la librairie Hoepli à la fin de l’été avec plus de 200 titres, après avoir dépensé environ 10 000 euros, semble avoir inspiré d’autres lecteurs forts à faire la même chose, évidemment selon leurs moyens et disponibilités économiques. Et Daniela, une forte lectrice, s’est inspirée de cette vente record pour lancer sur Instagram un mouvement, @svuota_la_vetrina (Vide la vitrine), qui invite à acheter les livres en vidant les vitrines des librairies.

À LIRE - Il entre en librairie et achète d'un coup pour 10 000 € de livres

Et c’est l’initiatrice du projet à donner l’exemple. Dans les premiers jours de septembre, la vitrine du café littéraire I Baffi, au 13 rue Lepontina, ouvert depuis environ un an et demi a été vidée. Daniela a acheté environ une vingtaine des titres, comme elle raconte sur le profil Instagram : « Lorsque j’ai lu dans le Corriere (della sera) qu’un mystérieux client avait vidé une vitrine entière de la librairie Hoepli, j’ai pensé : “C’est absolument merveilleux !” Puis j’ai imaginé qu’il serait formidable d’imiter cette personne munificente », explique-t-elle.

« Et finalement, j’ai décidé que, oui, je voulais vraiment faire ce qu’il avait fait : entrer dans une librairie et acheter tous les volumes de la vitrine. » Même si les moyens de cette lectrice n’étaient pas les mêmes que ceux du mystérieux client de Hoepli, l’objectif a été atteint.

En moins d’un mois, trois vitrines vidées

Daniela précise dans son post qu’elle espère donner vie à un large mouvement : « J’espère que les groupes de lecture videront les vitrines de leurs librairies (…) que les VIP, les influenceurs et les célébrités se bousculeront pour vider leurs vitrines, s’immortalisant au milieu de piles de livres. »

Et le premier fruit de l’initiative a vu le jour ce 19 septembre dans la librairie « Antigone », située rue Antonio Kramer, près de Porta Venezia, et spécialisée dans la production lgbtqia+ (notamment études de genre, féminisme, art et théories queer). Deux clients de la librairie sont entrés dans la boutique et ont acheté tous les livres exposés dans la vitrine.

Dans un post sur Instagram, les propriétaires de la librairie ont souligné la portée symbolique de ce geste, au-delà de l’aide économique qu’il peut représenter pour les librairies indépendantes : « Qu’il s’agisse d’une invitation à acheter un livre, cinq ou toute la vitrine ce qui compte c’est la portée sociale et culturelle dans la volonté de défendre et de soutenir les librairies indépendantes. Un bel exemple à suivre et à diffuser, pour l’édition et pour la culture en général. »

Crédits photo : svuoto la vetrina